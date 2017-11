Stand: 20.11.2017 14:37 Uhr

Vor 70 Jahren starb Wolfgang Borchert von Ocke Bandixen

Wolfgang Borchert ist - auch Jahrzehnte nach seinem Tod - vielen immer noch ein Begriff. "Draußen vor der Tür", das Theaterstück und Hörspiel kennen viele, andere seine Kurzgeschichten. "Trümmerliteratur" nennt man bis heute seine Werke. Wolfgang Borchert starb vor 70 Jahren am 20. November 1947.

"Hier kommt ein Mann nach Deutschland. Er war lange weg, der Mann. Und er kommt ganz anders wieder, als er wegging." - Wolfgang Borchert brauchte nur wenige Worte in seinem Hörspiel "Draußen vor der Tür". Nur wenige Striche, um ein Bild zu zeichnen, das alle verstanden. Vom humpelnden Kriegsheimkehrer Beckmann, der nichts mehr wiederfindet. 1946/47, als erst das berühmte Hörspiel und danach das Theaterstück entstand.

Geschichte eines Kriegsheimkehrers

Alle kannten und erkannten diese Gestalten: die jungen Überlebenden, kriegsversehrt, seelisch gebrochen, schweigsam. Wolfgang Borchert war selbst einer von ihnen. Und seine Hauptfigur, der "Beckmann", war es auch.

Axel Eggebrecht, der damals Redakteur beim NWDR war und Wolfgang Borchert zum Schreiben des Stückes ermutigt hatte, erinnert sich: "Alle Welt empfand: hier ist der, der ausspricht, was alle empfinden. Es hatte sofort eine ungeheure Wirkung!"

Erste Theaterollen in Hannover

Wolfgang Borchert wird 1921 in Hamburg geboren, sein Vater ist Volksschullehrer, die Mutter schreibt plattdeutsche Geschichten. Wolfgang Borchert fällt schon als Schüler auf: er begeistert sich für Lyrik, will Schauspieler werden, lernt zunächst Buchhändler. Und spielt dann doch in Hannover erste Rollen am Theater, bis er eingezogen wird.

In "Draußen vor der Tür" verarbeitet er seine Erlebnisse

Die Grauen des Krieges, die Schikane, der Druck - in "Draußen vor der Tür" schreibt er über das, was er selbst erlebt hat. An der Front, im Lazarett, vor Gericht. Voller Schmerz und Pathos. Denn Wolfgang Borchert begehrt auf. Mehrfach entkommt er dem sicheren Tod nur knapp, er wird verletzt und bekommt Gelbsucht. Seine Mutter schildert das später so: "Er sah Wolfgang ankommen, in alten Klamotten, am Stock, uralt. Mit der dunklen Brille. Ich erkannte ihn kaum wieder."

Auch als Schauspieler beeindruckend

An einige Theaterabende mit Wolfgang Borchert im Jahr 1945 erinnert sich der ehemalige NWDR-Redakteur Uwe Storjohann: "Das Rom Cäsars lag für Minuten an der Elbe. Suggiert von den Augen eines jungen Schauspieler, es waren sanfte Augen." Storjohann beschreibt die Wirkung Borcherts auf einige Kritiker im Publikum: "'Das wird einer - so wie Gustav.' Gemeint war Gustav Gründgens, und gemeint war Wolfgang Borchert, der Schauspieler, nicht der Autor."

Hörspiel entsteht in nur acht Tagen

Wolfgang Borchert erholt sich aber nie mehr ganz. Er kann bald nicht mehr aufstehen und schreibt im Liegen in der Wohnung seiner Eltern, manchmal diktiert er. Ernst Schnabel, der damalige Chefdramaturg beim NWDR, bekommt das Manuskript von "Draußen vor der Tür" zugesteckt, dass Wolfgang Borchert in nur acht Tagen geschrieben hat. Er ist erschüttert und begeistert. Schnabel macht daraus das berühmte Hörspiel.

Ein phänomenaler Erfolg, gleich am Tag darauf wird es wiederholt. Und seitdem Dutzende Male. Der Rowohlt Verlag veröffentlicht einige Kurzgeschichten wie "Die Hundeblume" oder "Nachts schlafen die Ratten doch". Trümmerliteratur, Stimme einer verlorenen Generation. Viele fühlen sich angesprochen, verstanden von Wolfgang Borcherts Texten. Ida Ehre will "Draußen vor der Tür" 1947 auf die Bühne der Hamburger Kammerspiele bringen.

Borchert stirbt kurz vor Uraufführung

Es wird eines der meistgespielten Stücke der Nachkriegszeit. Bis heute hängt ein großes Bild von Wolfgang Borchert an der Außenwand des Theaters. Und auch Ida Ehre selbst hält die Erinnerung an den Dichter der Stunde Null wach. Zum Beispiel mit seinem Gedicht: "Dann gibt es nur eins". Sie trägt es auf einer Friedensdemo Anfang der 1980er-Jahre vor.

Wolfgang Borcherst stirbt schließlich im November 1947 im Alter von 26 Jahren an Organversagen - einen Tag vor der Uraufführung von "Draußen vor der Tür".

