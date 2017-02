Stand: 27.02.2017 10:00 Uhr

Vom Ende einer Ehe Thomas & Mary von Tim Parks, aus dem Englischen von Ulrike Becker Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

Der Schriftsteller und Übersetzer Tim Parks ist einer der ganz wenigen Übersetzer, die nicht nur in ihre Muttersprache übersetzen können. Er hat auch englische Klassiker ins Italienische übertragen und lehrt literarisches Übersetzen. Aber auch seine eigenen Romane, Sachbücher oder Essays sind brillant. Nun hat er einen Eheroman geschrieben, keine richtige Liebesgeschichte, sondern die Geschichte einer 30 Jahre währenden Beziehung, mit romantischen Höhen und enttäuschenden Tiefen - bis zur Trennung des Paares: "Thomas & Mary".

Eine Beziehung verändert sich

Es ist ein Roman, der sich wie ein Abend mit Freunden anfühlt, die allerdings ungewöhnlich gut zuhören können. Vielleicht sind mehrere Paare anwesend. Paare, die von ihren Freunden immer im Doppelpack genannt werden wie Thomas und Mary. Ein Abend, an dem man redet und redet. Tim Parks erzählt vom Ehering, der verloren ging. War das ein Zeichen? Er beschreibt die Veränderungen der Kosenamen im Laufe einer Ehe, den Abschied von den Eltern, oder er lässt Thomas einem Freund seine Seitensprünge beichten. Man beobachtet als Leser, was eine Familie dann doch zusammenhält, erinnert Kindheitsmuster. Oder es geht um die typischen Situationen am Arbeitsplatz. Thomas erlebt in einer Agentur die üblichen Machtkämpfe, Fallgruben, Intrigen. Er wird zum Gespräch mit einer Vorgesetzten zitiert. Jeder Büromensch kennt diesen Typus:

"Ich bin sehr enttäuscht", sagte Ms Cavanaugh. Sie nahm ihre Brille ab und rieb sich mit den Fingerspitzen die Augen. Diese Massage dauerte eine ganze Weile. Schließlich kam sie wieder zu sich. "Tom, ich verstehe nicht, warum Sie ihr nicht gesagt haben, dass Sie selbst das Thema beim Geschäftsführer zur Sprache gebracht hatten. Sie wollten doch unbedingt, dass sie ersetzt wird." Leseprobe

Skurriler Humor - glänzend ins Deutsche übersetzt

Man muss nichts Genaueres über die Berufsbedingungen der Hauptfigur wissen. Es sind immer Beziehungsmuster, die mit verblüffender Eleganz und Genauigkeit eingefangen werden. In seinem Nachwort gesteht Tim Parks, dass er mit diesem Buch nie fertig wurde. Er hat die englische Ausgabe einfach irgendwann abgeben müssen, für die Taschenbuchausgabe ein zusätzliches Kapitel eingefügt und die deutsche Ausgabe entspricht nicht der englischen! Die deutsche Übersetzerin Ulrike Becker hat die unvergleichliche Gabe, seinen ins Skurrile gehenden Humor einzufangen.

Alltagssituationen, die jeder kennt

Jeder wird in dem Text sich oder Menschen, der er kennt, wiedererkennen, in wunderbar vielen Nuancen. Aber die vorgeblich unverstellte Aussicht ins Tal der Klischees wird von Parks immer wieder irritiert. Die Selbstkritik, der Witz von Thomas ist gleich neben einer fast empörenden Gefühlskälte angesiedelt. Sein grenzenloses Selbstverständnis wirkt staubtrocken neben der Tränenfeuchtigkeit seiner Lebensentschuldigungen. Ehefrau Mary nimmt seine Eskapaden mit Gelassenheit. Seine Stürme und Schübe sind nicht ihre. Sie ist Kapitän des Familienschiffs, das einen vorgegebenen Kurs navigiert, in Seenot gerät und nach Bergungsmanövern eher zufällig an Land gespült wird.

Tim Parks schreibt weiter im Nachwort über seine Hausheiligen: "Liest man Schriftsteller wie D.H. Lawrence oder Thomas Bernhard, hat man oft den Eindruck, die Geschichten enden aus reiner Erschöpfung; der Autor ist erschöpft, die Figuren sind erschöpft, der Leser ist völlig erschöpft."

Auch die Ehebeschreibungen von Thomas und Mary mögen zwischendurch ermatten - und dann erquickt der Text doch wieder mit sprühenden Ideen und Aha-kenne-ich- auch-Effekten. Wie hier auf einmal alles klar und unvernebelt erscheint! Eigentlich könntest du, reifer und wissender geworden, gleich wieder von vorn anfangen.

Thomas & Mary von Tim Parks, aus dem Englischen von Ulrike Becker Seitenzahl: 336 Seiten Genre: Roman Verlag: Antje Kunstmann Verlag Bestellnummer: 978-3-95614-164-5 Preis: 22,00 €

