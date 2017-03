Tag der Poesie: Ihr Heimatgedicht

Ein Gedicht von P. M. Pietsch, Lüdershagen



Brüllend tobt die See die ungeheure braust und zischt und lässt

donnernd die wogen stürzen gierig

greift sie nach den dünen und gräbt sich

in den sand alles hör ich sie drohen ich hol mir alles wieder

sand wirbelt in den wogen wenn sie über die buhnen

brechen sie scheuern und an

jeder einzeln rütteln dort hat die wütende eine herausgerissen

und an den strand geschleudert das holz versinkt im

sand und wird jetzt freigespült die

wasser fluten in die priele und überziehn den glattgewaschnen

sand mit einem silber gleißend spiegeln die himmel sich und meine

augen suchen darin die röte zorn oder scham wie

nahe ist die abendliche reue ich schreie meine klagen meine

ängste in den wind und lausche mit gepressten lippen werden wir

noch eine umkehr finden?