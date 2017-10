Stand: 16.10.2017 09:19 Uhr

Rushdie vor nicht ausverkauften Rängen von Heide Soltau

Der Schriftsteller Salman Rushdie ist auf Lesetour durch Deutschland und stellt seinen neuen Roman "Golden House" vor. Bald 30 Jahre ist es her, dass der iranische Staatschef Ajatollah Khomeni eine sogenannte Fatwa gegen ihn verhängte und Rushdie damit zum Tode verurteilte, weil er, so die Begründung, mit seinem Roman "Die satanischen Verse" den Propheten Mohammed beleidigt habe. Am Sonntag trat Salman Rushdie im Rahmen des Harbour Front Literaturfestivals in der Hamburger Elbphilharmonie auf.

Ein Schriftsteller von hinten

Da steht er nun, der Schriftsteller Salman Rushdie, und verbeugt sich auf der Bühne der Hamburger Elbphilharmonie, dreht sich und verbeugt sich noch einmal. Zum Glück, denn mehrere Hundert Zuschauer haben ihn über anderthalb Stunden nur von hinten gesehen.

Der große Saal der Elbphilharmonie verfügt über 2.100 Plätze, die um die Bühne herum gruppiert sind. Das fördert den Raumklang und steigert den Musikgenuss, ist aber für Lesungen eigentlich nicht geeignet. Schließlich will man den Autor erleben, das heißt, ihm ins Gesicht schauen, wenn er spricht. Aber viele Veranstalter setzen sich darüber hinweg. Die Elbphilharmonie im Programm macht sich gut und mit dem Ort als Zugpferd sieht das Publikum über Mängel hinweg.

Nero Golden - ein ziemliches Ekel

Salman Rushdies Gesellschaftsroman "Golden House" spielt in New York und erzählt die Geschichte eines reichen indischen Einwanderers und seiner drei Söhne. Nero Golden nennt sich der Mann und ist ein ziemliches Ekel.

"Er kleidete sich teuer, doch er hatte etwas lautes Animalisches an sich, so dass man an das Biest im Märchen denken musste, das sich in menschlicher Kleidung unbehaglich fühlte." Leseprobe

Zur Freude des Publikums las der Schauspieler Charly Hübner aus der deutschen Übersetzung des Romans. Apropos Schauspielerei. Er habe mal Schauspieler werden wollen, als er auf dem College war, gestand Salman Rushdie. Zum Glück aber habe er früh erkannt, dass das keine gute Idee war. Doch gelegentlich spielt er immer noch - ein bisschen. So hatte er zum Beispiel einen Auftritt in dem Spielfilm "Bridget Jones".

Mitgefühl für Monster?

Weitere Informationen Salman Rushdies großartiges Gesellschaftsporträt In seinem neuen Roman begleitet Salman Rushdie eine indische Einwandererfamilie nach New York. Ein großartiges Gesellschaftsporträt, das den Finger in viele Wunden legt. mehr

"Ich bin an monströsen Figuren interessiert, die nach und nach ihr menschliches Potential offenlegen", sagt Rushdie. Und so einer sei auch der Einwanderer Nero Golden. Aber wie schreibt man über so einen schrecklich bösen Mann? Darf man für so jemanden überhaupt Mitgefühl entwickeln?

"Golden House" ist ein schriller, überzeichneter, aber auch spannender Gesellschaftsroman, in dem Salman Rushdie sogar Donald Trump auftreten lässt. Aber in dem Buch porträtiert er nicht nur Amerika. "Ich glaube, das betrifft in Zeiten der Globalisierung die ganze Welt und Deutschland und die Fragen, wie gehen wir mit einer Gesellschaft um, die aus ganz vielen verschiedenen Nationen mittlerweile besteht. Und Salman Rushdie ist natürlich ein großer Welterklärer", fasst ein Zuschauer es zusammen.

Die Elbphilharmonie - nicht ausverkauft!

So gab es alles an diesem Abend: die Rushdie-Leser, die jedem neuen Roman entgegenfiebern, die Zufallsgäste, das Eventpublikum und die Elbphilharmonie-Touristen: "Das war ein ganz wundervolles Erlebnis, die Philharmonie zu sehen von innen", schwärmt eine Zuschauerin denn auch vor allem von dem Gebäude: "Das war ein Geschenk meiner Freundin zum Geburtstag. Und fantastisch, sehr auffällig, wie toll die Akustik ist."

Salman Rushdie musste noch lange signieren, "Golden House" hat es längst auf die Bestsellerliste geschafft. Aber für einen Saal wie die Elbphilharmonie reichte es nicht. Dort blieben etliche Plätze leer.

Weitere Informationen Elbphilharmonie - Hamburgs neues Wahrzeichen Die Elbphilharmonie entwickelt sich zum größten Besuchermagneten Hamburgs. Hier finden Sie Informationen zu Programm und Ticket-Kauf sowie alles rund um die spektakuläre Eröffnung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 16.10.2017 | 08:55 Uhr