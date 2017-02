Stand: 03.02.2017 10:30 Uhr

Hans Fallada - eine zerrissene Persönlichkeit Hans Fallada von Peter Walther Vorgestellt von Jan Ehlert

Seine Romane "Jeder stirbt für sich allein" und "Kleiner Mann - was nun?" schildern wie nur wenige Romane die Sorgen des einfachen Mannes ums finanzielle und moralische Überleben. Aber auch das Leben des Schriftstellers Rudolf Ditzen, der sich nach dem Pferdekopf aus dem Grimmschen Märchen "Die Gänsemagd" später Fallada nannte, gleicht einem Roman: Hans Fallada war ganz unten, alkohol- und morphiumsüchtig, verbrachte viele Jahre in Nervenheilanstalten - und schrieb doch Weltliteratur. Am 5. Februar 1947, vor 70 Jahren starb der gebürtige Greifswalder. Im Aufbau Verlag ist nun seine Biografie erschienen.

Gymnasiast mit Todessehnsucht

Beinahe wäre das Leben Rudolf Ditzens schon mit 18 Jahren vorbei gewesen. Sein Freund Hanns Dietrich von Necker und er beschließen als Schüler, sich gegenseitig zu erschießen. Am 17. Oktober 1911 treffen sie sich frühmorgens im Wald. Der erste Schuss geht daneben, doch:

"Sie schießen erneut. Diesmal trifft Ditzen. Mit einem Schrei fällt von Necker nach hinten. Aber er ist noch am Leben. 'Schieß noch einmal', fleht er Ditzen an, doch der hat in der Erregung sein Tesching verloren. Er sieht den Revolver von Neckers im Gras liegen und feuert noch einmal aus nächster Nähe auf den Freund. Dann schießt er sich selbst zwei Mal in die Brust." Leseprobe

Der Freund stirbt, Ditzen aber überlebt, schwer verletzt. Mit dieser dramatischen Szene beginnt der Germanist Peter Walther seine Fallada-Biografie. Es ist nicht der erste und nicht der letzte Suizidversuch des Autors, der sich bald nicht mehr Rudolf Ditzen, sondern Hans Fallada nennt. Fallada probiert es mit Gift, später mit einer Überdosis Morphium - denn die Aussicht auf ein Leben als braver Bürger und Familienvater scheint ihm unerträglich.

Zwischen Selbstzweifel und Selbstüberschätzung

Seine Familie und seine Freunde, die ihm helfen wollen, stößt er von sich, sagt Peter Walther: "Er konnte sich nicht vor der Vorstellung retten, dass er den Leuten, die er eigentlich mochte, wehtun musste. Das ist eine ganz irre Sache. Das zieht sich durchs ganze Leben und fängt an, wenn es um sein Verhältnis als Kind zu Haustieren geht. Er beschreibt in einem Gedicht, wie er ein Kaninchen in die Arme nimmt, es gern hat, und es dabei so stark drückt, dass er es dabei tötet."

"Doch als die Leiche lag in seiner Hände Schragen / da brach er trostlos in die lustgebeugten Knie / Ich habe Gott in Dir, mein Tier, erschlagen / Und Gott verzeiht mir diesen Frevel nie." Leseprobe

Immer wieder wird Fallada in seinem Leben zerstören, was er sich aufgebaut hat. Berufliche Karrieren genauso wie persönliche Freundschaften. Peter Walther zeigt dies eindrucksvoll durch Auszüge der rund 8.000 Briefe, die im Fallada-Archiv in Carwitz lagern. Texte voller Selbstzweifel und Selbstüberschätzung, in denen sich aber auch schon früh der unverwechselbare Ton des späteren Schriftstellers zeigt: scharf in der Beobachtung, fast beiläufig und dramatisch zugespitzt in der Erzählweise.

Weitere Informationen mit Video Hans Fallada - Der unbeugsame Autor Seine Werke erleben seit Jahren eine unerwartete Renaissance. Doch wer war eigentlich der unbeugsame Schriftsteller aus Vorpommern, der vor über 120 Jahren geboren wurde? mehr

Deutlich wird auch, wie stark Fallada für seine Romane aus seiner eigenen Biografie schöpft. Einem Onkel schafft er als Pastor Lorenz in "Jeder stirbt für sich allein" ein literarisches Denkmal, in "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst" verarbeitet er seinen Gefängnisaufenthalt in Neumünster, das er "Altholm" nennt - und auch das "Lämmchen", die Frau des Anzugverkäufers Pinneberg in "Kleiner Mann, was nun?" hat ein reales Vorbild: seine große Liebe Anna Issel, genannt Suse. "Es ist im Grunde wie in einem Spiegelkabinett: Sie sehen diese Figuren vielfach gebrochen und finden sie im Werk wieder", sagt Walther.

Überleben im Nationalsozialismus

Es ist spannend und immer wieder überraschend, Walther bei dieser Spurensuche zu folgen - besonders dann, wenn man die Romane Falladas kennt. Noch spannender aber ist es, den Autor bei seinen Anstrengungen zu beobachten, unter den Nationalsozialisten auch schriftstellerisch zu überleben. Falladas Roman "Jeder stirbt für sich allein" ist ein antifaschistisches Meisterwerk, das zeigt, dass jeder einzelne Deutsche damals die Wahl hatte, sich für den Widerstand gegen Hitler zu entscheiden.

In seinen Gefängnistagebüchern, die der Aufbau Verlag neu aufgelegt hat, schreibt er schon 1944 mit einer Klarsichtigkeit und Deutlichkeit offen über die Verbrechen der Nationalsozialisten, wie es damals nur wenige taten. Gleichzeitig aber macht er Zugeständnisse, schreibt an einem "nicht antisemitisch wirkenden", aber umso antisemitischeren Roman, von dem die Nazis begeistert sind. Auch hier zeigt sich, wie zerrissen der Autor tief im Inneren war. Aber es ist gerade diese Zerrissenheit, die schonungslose Sicht auf die Verhältnisse, denen man nicht entkommen kann, die Fallada auch heute noch so lesenswert machen.

Hans Fallada von Peter Walther Seitenzahl: 527 Seiten Genre: Biografie Verlag: Aufbau Verlag Bestellnummer: 978-3-351-03669-0 Preis: 25,00 €

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Neue Bücher | 03.02.2017 | 12:40 Uhr