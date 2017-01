Stand: 23.01.2017 15:33 Uhr

Lenz wollte "Deutschstunde" anders schreiben

Es ist ein Juwel der Nachkriegsliteratur: "Deutschstunde" von Siegfried Lenz. Das Buch arbeitet die Nazi-Zeit auf und sich an einem Vater-Sohn-Konflikt ab. Das Buch wurde in 20 Sprachen übersetzt und 2,2 Millionen Mal verkauft. Jetzt sind neue Einzelheiten bekannt geworden, wie Lenz diesen Bestseller geschrieben hat. Zum ersten Mal erscheint eine kommentierte Ausgabe mit Informationen über die Enstehungsgeschichte. NDR 90,3 hat mit Herausgeber Günter Berg gesprochen.

Was war für Sie bei der Recherche die größte Überraschung?

Günter Berg: Eine Überraschung ist, dass Siegfried Lenz ein ganz anderes Buch schreiben wollte. Als er begonnen hat, hing er doch sehr an seiner masuirschen Heimat. Er hatte mit "So zärtlich war Suleyken" einen großen Erfolg gelandet. Der Roman, den wir letztes Jahr veröffentlicht haben, "Der Überläufer", wurde ihm groß um die Ohren gehauen. Also hing er sehr an dieser Vergangenheit - an seiner eigenen, aber auch an einer bestimmten deutschen Vergangenheit. Ein Jahr lang war die "Deutschstunde" also eher ein Roman, der anknüpfte an dieses etwas Lustige - er nennt es Exotistische - aus Masuren.

Und irgendwann - ein Tagebucheintrag ist da sehr interessant - an einem Abend, bei steifen Nordost und einer guten Flasche Rum kriegt er sozusagen die Kurve und entwirft auf fünf Seiten einen vollkommen neuen Roman. Das ist die "Deutschstunde", die wir kennen. Das Erstaunliche ist, dass er sich sozusagen ein Jahr warm geschrieben hat, dann aber noch mal sehr deutlich korrigiert hat, worum es ihm eigentlich ging und dann diese "Deutschstunde" geschrieben hat.

Sie haben auch Tagebücher zu Rate gezogen. Wo haben Sie Ihre ganzen Informationen her?

Berg: Nun ist Siegfried Lenz ja noch nicht so lange tot. Nach seinem Tod hat die Siegfried-Lenz-Stiftung seinen gesamten Nachlass - auch was in oder auf seinem Schreibtisch lag, was seine Familie uns übergeben hat - nach Marbach, ins deutsche Literaturarchiv gegeben. Dort werden diese Unterlagen jetzt geordnet und sortiert und für die Edition einer 25-bändigen Werkausgabe bereitgestellt. Und wenn man nun auch in Ecken schaut, in die man zu Lebzeiten des Autors vielleicht nicht geschaut hat, dann merkt man doch, dass es einige Informationen über diese 50 Jahre zurückliegende Schreibarbeit gibt, die man vorher nicht gekannt hat.

Man sagt ja immer, dass Siegfried Lenz bei der "Deutschstunde" den Maler Emil Nolde im Blick hatte. Gibt es da jetzt nähere Aufschlüsse?

Berg: Ich denke schon. Es wurde immer wieder darüber spekuliert, welche Rolle Nolde spielte, ob vielleicht auch andere expressionistische Maler wie Kirchner eine Rolle gespielt haben. Nun kann ich heute sagen: Ich weiß sehr genau, welche zentrale Quelle eine Biografie von dem Kunsthistoriker Werner Haftmann war, die Lenz benutzt hat. Also: Emil Nolde steht hier Pate. Es gibt Dutzende von Bildern, die in der "Deutschstunde" zitiert werden und die sich im Grunde alle auf Vorlagen von Emil Nolde zurückführen lassen. `

Das Buch wurde ein Bestseller. Marcel Reich-Ranicki fand es damals zu seicht geschrieben...

Berg: Ich habe in dem Roman auf einigen Seiten dokumentiert, wie Marcel Reich-Ranicki versucht hat, mit Siegfried Lenz darüber zu disktuieren, ob nicht Schwächen des Romans für seinen großen Erfolg verantwortlich sind. Das zeigt auch ein bisschen das Boshafte, das Reich-Ranicki hatte. Ich darf das sagen, weil ich mit ihm sehr viel gearbeitet habe. Aber er hat tatsächlich irgendwann einmal beschlossen, dass Siegfried Lenz ein Meister der kurzen Form ist. Und als er dann die "Deutschstunde" las, wollte er dieses Urteil nicht revidieren - obwohl er es wirklich hätte revidieren müssen, denn die "Deutschstunde" ist und bleibt ein Meisterwerk.

Das Gespräch führte Daniel Kaiser, NDR 90,3

