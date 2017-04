Stand: 03.04.2017 10:40 Uhr

Nächtliche Gespräche Unsere Seelen bei Nacht von Kent Haruf, aus dem Amerikanischen von pociao Vorgestellt von Annemarie Stoltenberg

In den Verlagen gibt es manchmal sogenannte "Buchhändlertitel" - gemeint ist damit, dass ein Roman vermutlich nicht viele Besprechungen im Feuilleton bekommt, aber von Buchhändlern den Stammkunden empfohlen wird. Es hat in den vergangenen Jahren schon häufig Bücher gegeben, die es ohne eine einzige Rezension direkt auf die Bestsellerlisten geschafft haben. Möglicherweise ist der Roman des 2014 gestorbenen Schriftstellers Kent Haruf "Unsere Seelen bei Nacht" solch ein Buchhändlertitel.

Ein Roman wie ein Kammerstück

Es ist eine kleine Besetzung in diesem Roman, fast ein Kammerstück. Eine Dame, die schon verwitwet ist und etwas über siebzig Jahre alt, findet es zunehmend schwierig, die Nächte zu überstehen. Der Schlaf wird ruppiger im Alter, die Gedanken marschieren auf der Bettdecke im Sturmschritt hin und her. Mit jemandem Reden wäre halt schön. Also klingelt sie bei ihrem Nachbarn Louis, nachdem sie sehr lange darüber nachgedacht hat. Er ist auch allein, früher, als alle noch lebten, waren die beiden Paare nachbarschaftlich freundschaftlich verbunden.

Ich wollte dir einen Vorschlag machen.

Ach ja?

Ja, so etwas wie einen Antrag.

Okay.

Keinen Heiratsantrag.

Das hätte ich auch nicht erwartet.

Aber es geht in die Richtung. Nur weiß ich jetzt nicht, ob ich es schaffe. Ich kriege plötzlich kalte Füße. Sie lachte ein bisschen. Es ist tatsächlich wie ein Heiratsantrag, nicht?

Was denn?

Kalte Füße.

Schon möglich.

Ja. Also, ich sag es jetzt einfach. Leseprobe

Ein etwas verwegener Vorschlag

Sie fasst sich ein Herz und fragt ihn, ob er nicht Lust hätte, einfach gelegentlich bei ihr zu übernachten, damit sie nachts reden können.

Ulrich Noethen, der das Hörbuch liest, raunt, lockt, flüstert, erzählt. Er liest die Dialogpassagen in diesem Roman, der von zwei einsamen alten Menschen handelt, so als ob man neben ihm sitzt und sich Geheimnisse über das Leben anvertraut und alles wird gut. Oder zumindest besser als vorher, als man noch allein damit war.

Am nächsten Tag ging Louis zum Friseur in der Main Street, ließ sich das Haar raspelkurz schneiden, zu einer Art Igelschnitt, und fragte den Friseur, ob er seine Kunden auch rasiere. Der Friseur sagte ja, und so ließ er sich obendrein eine Rasur verpassen. Dann ging er nach Hause, rief Addie an und sagte: Ich würde gern heute Abend vorbeikommen, wenn das noch gilt. Ja, es gilt, sagte sie. Leseprobe

Nachbarn und Verwandte sind entsetzt

Die Nachbarn, die Geschäftsleute des kleinen Ortes, Bekannte - alle sind rechtschaffen empört über dieses unangemessen unsittliche Benehmen von zwei alten Menschen, die sich nachts im Dunkeln unterhalten wollen. Addies Sohn Gene ist regelrecht schockiert und verbietet seiner Mutter den Umgang mit Louis. Das steht ihm natürlich nicht zu, aber er kann ihr den Enkel entziehen. Den kleinen Jamie, der seine Großmutter dringend braucht beim Großwerden. Das steht Addie nicht durch. Sie zieht aus ihrem Haus aus, in die Nähe ihrer Kinder. Heimlich meldet sie sich telefonisch bei Louis:

Störe ich?, fragte Addie.

Nein, ich bin gerade heraufgekommen.

Tja, und ich habe gerade an dich gedacht. Ich wollte unbedingt mit dir reden.

Ist alles in Ordnung?

Jamie ist nach der Schule wieder vorbei gekommen, und wir sind um den Block gegangen...Jamie hat erzählt, dass seine Eltern sich gestritten und angebrüllt haben. Was machst du denn dann, habe ich ihn gefragt. Ich gehe in mein Zimmer, hat er gesagt.

Hmm. Dann kann er ja wenigstens froh sein, dass er dich hat, sagte Louis... Leseprobe

Es ist eine bezaubernde Geschichte. Ganz heimlich geht man im Geiste die Nachbarn durch, um die Idee zu prüfen: Wäre das denkbar? Warum allein sein? Warum nicht jemanden suchen, um die Dinge des Lebens, die gut und die, die schief gelaufen sind, durchzusprechen? "Unsere Seelen bei Nacht" war Kent Harufs letzter Roman. Mit seiner zärtlichen, unglaublich liebenswürdig weisen Botschaft kommt er unaufdringlich, einschmeichelnd, überzeugend daher geschwebt.

Unsere Seelen bei Nacht von Kent Haruf, aus dem Amerikanischen von pociao Seitenzahl: 208 Seiten Genre: Roman Verlag: Diogenes Bestellnummer: 978-3-257-60785-7 Preis: 16,99 €

