Stand: 16.02.2017 10:30 Uhr

Schostakowitschs Scham Der Lärm der Zeit von Julian Barnes, aus dem Englischen von Gertraude Krueger Vorgestellt von Tobias Wenzel

"Das Warten auf die Exekution ist eines der Themen, die mich mein Leben lang gemartert haben, viele Seiten meiner Musik sprechen davon", schrieb der Komponist Schostakowitsch. Julian Barnes hat diesen Ängsten nun eine literarische Form gegeben. In seinem Roman "Der Lärm der Zeit". Darin erzählt der britische Schriftsteller, Booker-Preisträger und Träger des Siegfried-Lenz-Preises das Leben des weltbekannten Komponisten anhand von drei Lebensabschnitten und wirft die Frage auf: Wie sehr darf man sich mit der Macht arrangieren?

Angst vor der eigenen Hinrichtung

Wieder war die Fahrstuhlanlage zu hören. Als er merkte, dass der Aufzug über den vierten Stock hinausgefahren war, nahm er seinen Koffer und hielt ihn in der Hand. Leseprobe

Mai 1937 in Leningrad: Jede Nacht wartet der dreißig Jahre junge Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch zwischen seiner Wohnungstür und dem Fahrstuhl des Mehrfamilienhauses darauf, dass er vom Geheimdienst abgeholt wird. Seiner Frau will er so diesen traurigen Anblick ersparen. Zuvor war der sowjetische Komponist bei Stalin in Ungnade gefallen, weil dem seine bis dahin gefeierte Oper "Lady Macbeth von Mzensk" missfallen hatte. Schostakowitsch rechnet fest mit seiner Hinrichtung.

Wichtige Fragen der Moral

In seinem neuen Roman „Der Lärm der Zeit“ hat Julian Barnes das Leben des Komponisten äußerst klug und anschaulich verarbeitet. Nach und nach arrangiert sich der Komponist mit den Machthabern. 1948 hält er auf dem Weltfriedenskongress in New York eine Rede und erfährt den Inhalt erst, als er sie vorträgt:

Das herausragende Beispiel für eine solche Perversion, hörte er sich sagen, sei das Werk von Igor Strawinsky, der sein Vaterland verraten und sich von seinem Volk abgesondert habe, indem er sich der Clique reaktionärer moderner Musiker angeschlossen habe. [...] Der vermeintliche Autor dieser Worte saß regungslos und mit starrer Miene da, während er innerlich vor Scham und Selbstverachtung kochte. Warum hatte er das nicht kommen sehen? Leseprobe

Mit hoher sprachlicher Präzision und großem Einfühlungsvermögen macht Barnes uns Schostakowitsch plausibel: als einen Künstler, der eigentlich nur für die Musik leben und in Ruhe gelassen werden will und nur deshalb der Sowjetführung Zugeständnisse macht. Wie in den 60er-Jahren, als er sich dem Wunsch von Chruschtschow beugt, in die Partei einzutreten:

"Na, dann wollen wir mal, wie der Papagei zu der Katze sagt, die ihn am Schwanz die Treppe runterzieht."

Ja, so war ihm sein Leben oft vorgekommen. Und sein Kopf war gegen viel zu viele Stufen geknallt. Leseprobe

Vertrauen in die Kraft der Musik

Wie sehr darf man sich mit einer totalitären Macht einlassen? Ab wann macht man sich mitschuldig? Kann man womöglich zugleich integer und korrupt sein? Julian Barnes wirft in seinem neuen, hier und da mit feinem Humor angereicherten Roman wichtige moralische Fragen auf, die uns alle betreffen.

Am Ende seines Lebens hofft Schostakowitsch, dass nach seinem Tod nur noch seine künstlerische Ehrlichkeit von Bedeutung ist. Er vertraut auf die gute Musik.

Was konnte man dem Lärm der Zeit entgegensetzen? Nur die Musik, die wir in uns tragen - die Musik unseres Seins -, die von einigen in wirkliche Musik verwandelt wird. Und die sich, wenn sie stark und wahr und rein genug ist, um den Lärm der Zeit zu übertönen, im Lauf der Jahrzehnte in das Flüstern der Geschichte verwandelt. Leseprobe

Julian Barnes ist mit "Der Lärm der Zeit" ein bestechender biografischer Roman über die Kraft der Kunst und die Schwäche der Menschen geglückt.

Der Lärm der Zeit von Julian Barnes, aus dem Englischen von Gertraude Krueger Seitenzahl: 256 Seiten Genre: Roman Verlag: Kiepenheuer & Witsch Bestellnummer: 978-3-462-04888-9 Preis: 20,00 €

