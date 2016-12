Gino Chiellino: "Der Engelfotograf"

Stand: 22.12.2016 10:35 Uhr

Eine Kindheit in Kalabrien Der Engelfotograf von Gino Chiellino Vorgestellt von Cornelia Zetzsche

Im Juli 1946 wurde Gino Chiellino als Arme-Leute-Kind in einer gebirgigen Region Kalabriens geboren, wo Auswandern, der Armut wegen, zum Leben gehörte. In Deutschland machte er sein Glück als Familienvater, Literaturwissenschaftler und Schriftsteller. 1986 erhielt er als einer der ersten den Chamisso-Preis. Die Laudatio hielt Erich Fried. In seinem neuen Roman erinnert sich der italienische Augsburger jetzt an seine Kindheit in Italien: "Der Engelfotograf".

Geistliche unterwegs wie Menschenfänger

"Im Jahr 1957 war der Sommer im Süden anhaltend heiß, jedoch nicht so heiß, dass man nicht hätte reisen können. Per Zug, allein in der ersten Klasse, oder per Bus, mit anderen Fahrgästen zusammen, waren die Patres mit ihren schwarzen Soutanen aus federleichter Schurwolle zwei Monate unterwegs." Leseprobe

Als die Patres im flirrend heißen August '57 in den armen Süden Italiens reisen, da sind sie unterwegs wie Menschenfänger. Für ihre Missionsschulen und ihren Orden suchen sie Nachwuchs, begabte Jungs, die sonst ohne Chance auf Bildung wären. Rusco ist einer von ihnen, zehn Jahre alt und - wie sein Autor - Sohn einer Weberin und eines Bauern in einem Bergdorf Kalabriens. Gäbe es den Pfarrer nicht, der einen Unterrichtsraum improvisiert, vom Seelsorger zum einzigen Lehrer wird und talentierte Schüler in seinem Fiat 500 zur staatlichen Prüfung in die Stadt fährt, dann gäbe es gar keine Schule. Nun schweben die Patres ein als Götter des Nordens und nehmen den Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder, für Knaben wie Rusco.

Die Chance auf Bildung

"Am Tag vor der Abfahrt wird er zum Friseur geschickt, der ihm das Haar besonders kurz zu schneiden hat, weil die Großmutter ihm am Abend vor der Abfahrt das Haar mit einem Läusekamm prüfen wird." Leseprobe

Mit einem Pappkoffer fährt Rusco nach Norden. Für die Chance auf Bildung zahlt er als Internatsschüler einen hohen Preis: die frühe Trennung von der Familie, schmerzhafte Stille, Einsamkeit, Angst. Einer der Patres fotografiert ständig die Schüler, um nachzuweisen, dass es Engel gibt - heißt es. Von "Sünde" ist die Rede in der "Welt des leisen Sprechens", Missbrauch ist zu ahnen.

Natürlich ist eine Traumatisierung da, aber er versinkt nicht in Depression, er wird wahnsinnig aktiv und sagt: Ok, dann werde ich ein Diener Gottes. Leseprobe

Autobiografische Elemente

Gino Chiellino folgt autobiografischen Spuren, aber er bleibt nicht stecken in eigenen Erinnerungen und Dokumenten dieser Zeit, sondern findet eine bestechend poetische, bildstarke Sprache: Die Hitze ist zu fühlen, die Webarbeit der Mutter genau zu sehen, Ruscos Gespräch mit Gott hörbar, das Duell der Blicke mit der Muttergottes von beklemmender Intensität.

Chiellino kam als junger Erwachsener nach Deutschland, wurde ein Pionier interkultureller Literatur und Bildung. Bis heute ist sein Deutsch italienisch gefärbt. Nun erzählt er von seiner italienischen Kindheit auf Deutsch, das für ihn keine Kindheit hat. Virtuos wechselt er zwischen berührender Innensicht und hellsichtiger Distanz.

Sensibler Umgang mit Sprache

"Wichtig war für mich, eine deutsche Sprache zu entwickeln, die erzählen kann, aber so beschützend, dass dem Protagonisten oder dem Erzähler nicht zusätzlich Schmerzen zugefügt werden. Also, das heißt, Anklage auf keinen Fall, Distanz und Solidarität mit dem Protagonisten."

"Der Engelfotograf" mit seinem starken kleinen Helden Rusco ist ein bewegender Adoleszenzroman von poetischer Schönheit, der das brisante Thema Missbrauch berührt. Und er zeigt, sogenannte "Wirtschaftsflüchtlinge" gab es vor gar nicht langer Zeit auch in Europa. Sie kamen aus Kalabrien, wo Auswandern bis in die 70er-Jahre "ein zweiter Beruf" schien.

Der Engelfotograf von Gino Chiellino Seitenzahl: 160 Seiten Genre: Roman Verlag: folio Bestellnummer: 978-3-85256-701-3 Preis: 20,00 €

