Als der Bürgerkrieg die Kindheit zerstörte Kleines Land von Gaël Faye, Aus dem Französischen von Andrea Alvermann und Brigitte Große Vorgestellt von Katja Weise

In Frankreich war der autobiographisch geprägte Debütroman "Kleines Land" von Gaël Faye ein Überraschungserfolg. Monatelang führte der 1982 in Burundi als Kind einer ruandischen Mutter und eines französischen Vaters geborene Autor die Bestsellerliste an. Er erzählt die Geschichte einer zunächst glücklichen Kindheit in Burundi, die während des Bürgerkriegs zwischen Hutu und Tutsi 1993 ein jähes Ende findet.

"Ich weiß wirklich nicht, wie die Geschichte angefangen hat. Dabei hat Papa uns das mal im Pick-up erklärt. In Burundi ist es wie in Ruanda, versteht ihr? Da leben drei verschiedene Gruppen, Ethnien heißt das. Hutu gibt es am meisten, die sind klein und haben eine dicke Nase. (..) Dann gibt es noch Pygmäen. Aber das sind so wenige, dass wir sie vernachlässigen können. (..) Und dann gibt es die Tutsi, wie eure Mama. Die sind viel weniger als die Hutu, groß und dünn und mit schmaler Nase." Buchzitat

Verstehen, wie aus dieser Verschiedenheit ein Bürgerkrieg entstehen kann, können Gabriel und seine jüngere Schwester Ana (natürlich) nicht. Zumal der Vater ihnen in erster Linie die Absurdität der tödlichen Feindschaft vor Augen führen will:

"Warum machen sie dann Krieg? Weil sie nicht die gleichen Nasen haben." Buchzitat

Die Kindheit neu erschaffen

"Ehrlich gesagt, ich habe kein Buch geschrieben, bei dem ich die ganze Zeit den Genozid und die Gewalt im Kopf hatte. Ich wollte vor allen Dingen die Welt der Kindheit wieder erschaffen, diese Welt der Unschuld, die Sackgasse mit den kleinen Mangodieben, diese Unbekümmertheit", erklärt Gaël Faye den Anlass, dieses Buch zu schreiben.

In dieser Sackgasse wächst Gabriel auf. Nach der Trennung seiner Eltern ersetzen Freunde die Familie. Mit der "Gang" trifft er sich täglich, die Jungen spielen zusammen, hängen ab, klauen Mangos von Bäumen aus den Nachbargärten - und verkaufen sie hinterher an die Besitzer:

"Wir fünf Freunde stritten die ganze Zeit, aber eigentlich liebten wir einander wie Brüder, da gab es nichts. Nach dem Mittagessen flitzten wir immer gleich zu unserem Hauptquartier, einem VW-Bus, der verlassen auf einer Brache stand. In dem Wrack redeten wir, lachten, rauchten heimlich Supermatch, hörten uns Ginos unglaubliche Geschichten und die Witze der Zwillinge an, und Armand zeigte uns die irrsten Sachen." Buchzitat

Die Idylle zerfällt zunehmend

Eine Idylle, die zunehmend überschattet wird von zunächst nur latent spürbaren Feindschaften. Dann beschließt Pacifique, der jüngste Bruder von Gabriels Mutter, in Ruanda in den Krieg zu ziehen.

"Wir müssen uns auch organisieren, wir müssen bereit sein zu kämpfen, wenn die Friedensverträge scheitern. Es geht um unser Überleben, große Schwester." Buchzitat

Gaël Faye schildert die Ereignisse konsequent aus der Perspektive des 10-, später 11-jährigen Gabriel. Fassungslos und ohne zu begreifen, was vor sich geht, erlebt er den Einbruch des Krieges in die Kindheitsidylle. Menschen werden umgebracht, scheinbar einfach so, Häuser brennen, Schüsse hallen durch die Nacht. Keiner ist mehr sicher. Auch die Gang verändert sich, die Jungen werden infiziert vom Kriegsvirus:

"'Es herrscht Krieg, Gaby', gab Gino aufgebracht zurück. Wir schützen nur unsere Sackgasse. Wenn wir es nicht tun, werden sie uns töten. Wann begreifst du das endlich? In welcher Welt lebst du eigentlich?" Buchzitat

Lesend dem Grauen entkommen

In der Welt der Bücher. Lesend entflieht er dem Grauen, das Faye schonungslos beschreibt. Dadurch gelingt es dem Autor, dem etwas entgegen zu setzen, ein wenig Hoffnung: "Das ist seine Rettung. Als der Krieg immer präsenter wird auch in den Gesprächen mit seinen Kumpels, die nicht länger nur Krieg spielen wollen, sondern wirklich dabei sein, verweigert er sich total. Er will ein Kind bleiben."

"Kleines Land" ist ein mitreißendes, erschütterndes Buch. Aus beinahe jeder Zeile springt die Sehnsucht nach einem Kindheitsparadies, das nicht unwiderruflich verloren ist, denn Faye erobert es sich erzählend zurück.

Kleines Land von Gaël Faye, Aus dem Französischen von Andrea Alvermann und Brigitte Große Seitenzahl: 224 Seiten Genre: Roman Zusatzinfo: Die ungekürzte Lesung von Patrick Güldenberg ist beim bei HörbucHHamburg erhältlich und kostet 20 Euro. Verlag: Piper Bestellnummer: 978-3-492-05838-4 Preis: 20 €

