Fotos einer unspektakulären Wirklichkeit Modern Color von Fred Herzog Vorgestellt von Benedikt Scheper

Für viele Jahre galt Farbfotografie als kommerziell und eher für Werbung geeignet. Doch ein Meisterfotograf wurde früh durch seine sogenannten Kodachrome-Diafilme berühmt: Fred Herzog. Aufgewachsen in Stuttgart, wanderte er 1952 nach Kanada aus und wurde in Vancouver zum Pionier der Farbfotografie. Seine bisher umfangreichste Werkschau "Fred Herzog: Modern Color" ist jetzt als Bildband erschienen.

Ein Vorreiter der Farbfotografie















Fotos erzählen von früher

Verlockend sehen die gen Himmel gestapelten Flaschen aus. Je höher man auf die Glasbehälter in Holz-Paletten schaut, desto mehr Sonne bricht sich im Gelb und Orange der Erfrischungsgetränke. "Liquid Foods" steht in großen roten Buchstaben auf den hellbraunen Holzkästen - und zeigt, wie wertvoll schon in den 1960er-Jahren Getränke waren. Das Foto kommentiert so die Epoche und erzählt mehr als nur das direkt Gezeigte.

Über mehr als 50 Jahre fotografierte Fred Herzog in seiner Wahlheimat Vancouver Schaufenster, Jahrmärkte, Bewohner - die unspektakuläre Wirklichkeit der Stadt. Das Besondere aller Bilder: die Intensität der Farbe, wie etwa auf dem Bild "Jackpot".

Reportagen mit Blick für das Besondere

Fünf Menschen unterschiedlicher Hautfarbe blicken angelehnt an einen Kasino-Tisch gebannt Richtung Glücksrad. Die gespannten Blicke, der geöffnete Mund einer jungen Frau, aber auch der rote Hintergrund und zahlreiche goldene Lichter leuchten so deutlich und stark - wie es der Betrachter bisher von Kunstfotografien kaum kannte. Das Vorwort betont diese Besonderheit.

Herzogs Erfolg mit Farbe (...) gelingt vor allem durch seine Augen und seine Fähigkeiten. (...) Herzogs liebevolle Reportage(n) entstehen durch sein Gespür für Plätze und Strukturen, die durch ihre spezifischen Qualitäten ganz besondere Reaktionen hervorrufen. Leseprobe

Das gilt auch für die wenigen Schwarz-Weiß-Bilder der insgesamt 320 Abbildungen. Deren Stärke ist das Spiel mit Licht.

Beeindruckend - eine Billard-Szene aus den 50er-Jahren aus Columbia. Ruhig beobachten drei älteren Herren, wie ein vierter seinen Queue über den Filz führt. Die weißen Kugeln glänzen im Schein der fünf Lichtkegel klassischer Tiefhänger Billardlampen.

Kaleidoskop einer vergangenen Zeit

Ob Detail oder Supertotale - zwei Maler, die ein altes Schiff gerade vom Rost befreien und neu streichen, oder eine kleine Menschenmenge, die zuguckt, wie in einer Bucht ein weißes Schiff einläuft, schwarzer Rauch aus dem Schornstein qualmt, und sich der Rumpf ganz langsam unter einer funkelnden roten Brücke durchschiebt - Fred Herzog interessiert und porträtiert alles.

Seine Bilder sind wie viele kleine Prismen. Sie gewähren Einblicke in unterschiedliche Kosmen - zusammengesetzt bilden sie das Kaleidoskop eines weitestgehend vergangenen Kanadas und bilden mehrere Jahrzehnte ab. Ein gelungenes fotografisches Lebenswerk.

Modern Color von Fred Herzog Seitenzahl: 320 Seiten Genre: Bildband Zusatzinfo: Text(e) von David Campany, Hans-Michael Koetzle, Jeff Wall in Deutsch und Englisch Verlag: Hatje Cantz Bestellnummer: 978-3-7757-4181-1 Preis: 38,00 €

