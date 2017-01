Stand: 03.01.2017 12:40 Uhr

Mord in einer besonders menschlichen Stadt Die Kraft des Bösen von Fabio Paretta Vorgestellt von Andrea Heussinger

Viel weiß man nicht über Fabio Paretta. Sicher jedoch ist: der Name ist ein Pseudonym. Das Pseudonym eines seit Jahren in Italien lebenden deutschen Autors, verheiratet mit einer Italienerin, Vater zweier Kinder. Paretta habe bereits an einigen erfolgreichen Buchprojekten mitgewirkt, schreibt sein Verlag.

Im Netz findet sich zudem die Information, dass der Autor als Ghostwriter des Spiegel-Bestsellers "Und morgen seid ihr tot" fungiert hat, in dem ein Schweizer Paar von ihrer Zeit als Geiseln der pakistanischen Taliban erzählt. Zudem porträtiere er seit Jahren Italien mit Film- und Radio-Dokumentationen, schreibt eine Literaturagentur.

Jedenfalls liegt nun der erste Roman dieses Fabio Paretta vor. Ein Krimi, Titel: "Die Kraft des Bösen". Neben einem verzwickten Mordfall ist darin viel zu spüren von der Begeisterung des Autors für Italien und vor allem für die so rätselhafte wie sinnliche Stadt Neapel.

Ein eigenwilliger Ermittler mit üblichen Problemen

Franco De Santis ist Polizist. Einer, wie man sie aus zig Krimis kennt: eigenwillig, immer im Clinch mit dem Vorgesetzten; und natürlich hat er - wie fast alle modernen Kommissare, Probleme mit der Familie. Gerade lebt er wider Willen von seiner Frau getrennt, die pubertierende Tochter tanzt ihm auf der Nase herum. Trotzdem spielt De Santis jeden Sonntag im Nobelviertel der Stadt seinen Schwiegereltern eine glückliche Ehe vor. An diesem Sonntag jedoch wird er in den Arbeiterstadtteil Bagnoli gerufen: Der Gemeindepfarrer wurde erhängt im Glockenturm gefunden, inklusive Abschiedsbrief zu seinen Füßen.

Das Lob war verfrüht gewesen. Als De Santis am Fuß der Treppe ankam, hörte er Getrappel und Gescharre. Rettungssanitäter und Polizisten gingen auf den Stufen auf und ab. (...) Falls es Spuren auf den Stufen gegeben hatte, waren sie zertrampelt. (...) Ein grauhaariger Mann in einem weißen Kittel kam ihm entgegen und stellte sich als Notarzt vor. "Ich habe den Exitus festgestellt. Wir haben die Leiche wegen der Ermittlungen dann nicht weiter bewegt." De Santis lobte auch ihn, Fehler waren menschlich, und Neapel war eine besonders menschliche Stadt. Buchzitat

Der Kommissar glaubt nicht an Selbstmord

Ebendieser Satz - Neapel ist eine besonders menschliche Stadt - ist dem Roman vorangestellt, und er trifft den Kern des Buchs. Neben einem verschlungenen Kriminalfall - natürlich ist der Kommissar der einzige, der von Anfang an nicht an einen Selbstmord glaubt - geht es in "Die Kraft des Bösen" vor allem um die Stadt und ihre Bewohner.

De Santis schlenderte durch die Quartieri Spagnoli, das dichte Schachbrettmuster aus engen Gassen, die von Leinen mit feuchter Wäsche, Schlingpflanzen, Wimpeln, selbst geschmiedeten Wasserspeiern, von provisorischen Lastenaufzügen und dicht bepflanzten Balkonen überspannt waren. (...) Kaum ein Auto passte durch die gewundenen Schluchten, und trat man in einen Innenhof, herrschte gespannte Stille, unterbrochen von einer knallenden Tür oder einem Dialog, der plötzlich verstummte. Buchzitat

Neapel - detailreich und lebensecht geschildert

Neapel und seine nuschelnden Einwohner, allesamt schlitzohrige Lebenskünstler, die versuchen, irgendwie über die Runden zu kommen. Die sbirri, die Bullen, mag keiner von ihnen, entsprechend schwer gestalten sich die Ermittlungen für De Santis und seine drei Kollegen: Ein vierfacher Vater, der nebenbei Pizza ausfährt, um über die Runden zu kommen, ein dickes Mamasöhnchen, glühender Anhänger des SSC Neapel - und der neue: Norditaliener, überkorrekt und unbeliebt, weil alle anderen es mit Vorschriften nicht immer so genau nehmen."

So verkürzt klingt das jetzt nach Holzschnitt und Vorurteilen - ist aber detailreich und lebensecht geschildert. Dazu hat Paretta sozusagen 'mit deutscher Gründlichkeit' recherchiert. Die Fakten stimmen, inklusive der vielen historischen Details. Es geht um die Camorra und das Müllproblem der Stadt, um alltägliche Mauscheleien, lähmende Bürokratie und die allgegenwärtige Kirche, um Gewalt und Elende, Gier und Dekadenz. Aber auch um Sinnlichkeit, Pracht und Nächstenliebe:

Franco fischte nach Kleingeld, aber der Alte lehnte ab. "Ist schon bezahlt, war ein caffè sospeso", sagte er. Der caffè sospeso ist einer der vielen Bräuche in Neapel. Man spendiert einem Unbekannten, irgendeinem späteren Gast, einen Espresso und lässt einen Kaffee "in der Schwebe". Die Bars in Neapel waren voller caffè sospesi. Zusammen mit dem Duft der frisch gemahlenen Kaffeebohnen durchströmten die kleinen Aufmerksamkeiten (...) das Gewimmel der Gassen, in noblen wie in schäbigen Vierteln. (...) Glück sollte jeder haben. Buchzitat

Der Plot wird gegen Ende immer verworrener, zudem haben sich kleine Schludrigkeiten eingeschlichen. Das ist ärgerlich. Doch die Hingabe, mit der Paretta die vielen Facetten dieser rätselhaften Stadt schildert und die lebensechten Figuren, mit denen er seinen spannenden, finsteren, aber auch sehr sinnlichen Roman anreichert, machen das wieder wett.

Die Kraft des Bösen von Fabio Paretta Seitenzahl: 416 Seiten Genre: Roman Verlag: Penguin Bestellnummer: 978-3-328-10050-8 Preis: 10,00 €

