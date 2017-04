Stand: 18.04.2017 12:00 Uhr

Unerwartete Menschlichkeit Heute leben wir von Emmanuelle Pirotte, aus dem Französischen von Grete Osterwald Vorgestellt von Andrea Heußinger

Keine Frage: Die Großeltern von Emmanuelle Pirotte waren Helden. Denn sie haben während des Zweiten Weltkriegs etwas getan, was sehr viel Mut erforderte: Sie haben ein jüdisches Kind versteckt. Die Geschichte eben jener Großeltern hat die Belgierin zu ihrem ersten Roman inspiriert: "Today we live" erschien vor zwei Jahren und war in Frankreich ein riesiger Publikumserfolg, mit Preisen überhäuft. Gerade ist er unter dem Titel "Heute leben wir" auch auf Deutsch erschienen.

Das Waisenmädchen wird versteckt

Renée ist sechs. Oder sieben. So genau weiß sie das nicht. Ein jüdisches Mädchen ohne Eltern, das im letzten Winter des Zweiten Weltkriegs in den Ardennen vor den Deutschen versteckt wird: erst bei den Nonnen, dann bei Bauern, schließlich beim Pfarrer. Lange Zeit geht alles gut, doch dann passiert das, was auf keinen Fall geschehen darf:

Deutsch. Das war Deutsch, keine Frage. Sie kannte die Sprache derer, die ihr niemals über den Weg laufen durften, genau. Sie hatte sie nur zweimal gehört, aber niemals könnte sie diese Sprache mit einer anderen verwechseln. Sie stach wie ein Strauß Brennnesseln, sie hatte die Farbe, die Konsistenz eines Eisblocks. Leseprobe

Vom Feind entdeckt und abgeführt

Vom Beginn des Romans dauert es gerade einmal acht Seiten, bis Renée dem schlimmstmöglichen Feind in die Hände gefallen ist: zwei Deutschen, die sich als Amerikaner verkleidet haben - und denen der Pfarrer das Mädchen deshalb in großer Hektik einfach auf den Rücksitz ihres Jeeps gesetzt hat. Die beiden Männer fahren mit Renée in den Wald, um sie zu erschießen:

Der Soldat spannte die Pistole. Renée tat unbeirrt, was sie angefangen hatte: Sie nahm eine Handvoll Schnee und hob sie gierig an den Mund. (...) Der Deutsche am Schluss des Zuges war beim Anblick dieser Geste des Kindes wie vor den Kopf geschlagen. Es war schon eine Ewigkeit, dass er die Todeskandidaten nicht einmal mehr sah. Erwachsene, Kinder, Greise, es war alles einerlei. Gesichtslose Gestalten, zum Verschwinden bestimmt. Aber diese Kleine, die hatte er wirklich gesehen: Sie hatte Schnee gegessen. Sie würde sterben. Sie wusste es. Und trotzdem aß sie Schnee, stillte ihren Durst. Leseprobe

Der Soldat und das Mädchen überleben im Wald

Renée überlebt - und schlägt sich in der Folge mit eben jenem deutschen Soldaten durch die Wälder. Das ungewöhnliche Mädchen mit den dunklen Augen fasziniert den Soldaten. Ohne einen Mucks sieht es zu, wie er einen Hasen erlegt, ist so völlig anders als andere Kinder. Ein wildes, kluges Geschöpf - wie er selbst.

Matthias heißt der Soldat, der vor dem Krieg einige Jahre als Trapper in der kanadischen Wildnis gelebt hat. Warum er nach Deutschland zurückgekehrt ist? Sicher nicht aus Sympathie für Hitler. Eher aus Neugier, Rastlosigkeit - und weil er eine Tötungsmaschine ist, ein Meister der Verstellung, gebildet auf der einen, barbarisch auf der anderen Seite:

Matthias war den ganzen Tag gelaufen, nachdem er in einem "Fuchsloch" geschlafen hatte, aus dem er erst die Leiche eines blutjungen Amerikaners entfernen musste. (...) Matthias hatte ihn aus dem Loch gezogen und ein paar Meter entfernt auf den Boden gelegt. Er hatte ihm die Augen geschlossen und sich dann selbst in dieser Art Grab eingerichtet. Leseprobe

Historisch korrektes Setting

Den SS-Sonderverband, zu dem Matthias gehört, und seine Mission in den Ardennen gab es wirklich. Emmanuelle Pirotte pflanzt ihre Geschichte in ein historisch korrektes Setting, erzählt davon, wie der Krieg die Menschen verrohen, unmenschlich werden lässt - und zwar längst nicht nur die Deutschen, auch die Amerikaner, die Franzosen. Sie erzählt aber auch davon, dass Menschlichkeit manchmal ausgerechnet dort zu finden ist, wo wir sie am wenigsten erwartet hätten.

Die Autorin lässt uns tief in die Seelen ihrer Hauptfiguren blicken. Manches, was dort zu finden ist, ist rätselhaft, nicht immer nachvollziehbar. Muss es aber auch nicht sein.

"Heute leben wir" ist eine kleine, intensive Geschichte mit zwei interessanten Hauptfiguren, gut geschrieben: vor allem, wenn die Perspektiven fließend und sehr elegant wechseln - und am Ende, wenn sich mit dem allerletzten Satz sehr schön und vollkommen unaufdringlich ein Kreis schließt.

Trotzdem: Die Masse der Lobeshymnen, die auf den Roman gesungen wurden, die Flut an Preisen, die er bekommen hat, ist doch ein bisschen übertrieben. Die besten Bücher über Krieg und Verfolgung sind längst geschrieben.

Heute leben wir von Emmanuelle Pirotte, aus dem Französischen von Grete Osterwald Seitenzahl: 288 Seiten Genre: Roman Verlag: S. Fischer Bestellnummer: 978-3-10-397211-5 Preis: 20,00 €

