Stand: 24.03.2017 08:19 Uhr

Natascha Wodin: Literarische Spurensuche von Maren Ahring

Der Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik geht in diesem Jahr an Natascha Wodin. In ihrem Buch "Sie kam aus Mariupol" macht sie sich auf eine ganz persönliche Spurensuche.

Natascha Wodin litt jahrzehntelang darunter, nichts über ihre Familie zu wissen. Doch dann änderte sich alles. Es begann mit einer Spielerei, sagt die Schriftstellerin: Sie gab den Namen ihrer Mutter in eine russischen Internet-Suchmaschine ein - und erhielt einen Treffer: "Zuerst dachte ich, das ist bestimmt nur eine Namensschwester. Wie sollte meine Mutter, eine junge, bedeutungslose Frau, die vor 60 Jahren in Deutschland gestorben ist, ins russische Internet kommen? Das war völlig abwegig."

Es handelt sich tatsächlich um ihre Mutter. Mit Hilfe eines russischen Hobby-Ahnenforschers erfährt die Autorin viele Details ihrer Familiengeschichte, findet sogar Verwandte in Sibirien. Nie hätte Natascha Wodin mit diesem Ergebnis gerechnet, denn "die längste Zeit meines Lebens hatte ich nicht gewusst, dass ich ein Kind von Zwangsarbeitern bin. Niemand hatte es mir gesagt, nicht meine Eltern, nicht die deutsche Umwelt, in deren Erinnerung das Massenphänomen der Zwangsarbeit nicht vorkam. Ich wusste nur, dass ich zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übriggeblieben war."

Kindheit im Nachkriegsdeutschland

Natascha Wodin im Gespräch NDR Kultur - Journal extra - 23.03.2017 19:00 Uhr Autor/in: Alexander Solloch Der Hauptpreis der Leipziger Buchmesse geht an die Berliner Autorin Natascha Wodin für ihren Roman "Sie kam aus Mariupol". NDR Kultur hat mit ihr nach der Verleihung gesprochen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ihre Eltern waren 1944 als Zwangsarbeiter aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, mussten in einem Werk des Flick-Konzerns in Leipzig arbeiten. Nach dem Krieg blieben sie in Deutschland, im Dezember 1945 wurde Natascha geboren. Ihre Kindheit - ein Spießrutenlauf, den sie in ihrem Buch beschreibt: "Die Kinder der deutschen Kriegerwitwen und Naziväter, sie jagten sämtliche Russen in meiner Gestalt. Ich war die Verkörperung der Kommunisten und Bolschewiken, der slawischen Untermenschen. Ich war die Verkörperung des Weltfeindes, der sie im Krieg besiegt hatte. Und ich rannte, rannte um mein Leben."

1956 nahm sich die Mutter das Leben, Natascha und ihre Schwester kamen in ein katholisches Kinderheim. Natascha Wodin arbeitete später als Telefonistin, Dolmetscherin und Übersetzerin.

Die Differenz zwischen Literatur und Wirklichkeit

1983 veröffentlichte Natascha Wodin ihre erste Erzählung, sechs Jahre später dann den stark autobiographisch geprägten Roman "Einmal lebt ich". Von 1994 bis 2002 war sie mit dem Schriftsteller Wolfgang Hilbig verheiratet. Eine schwierige Beziehung, die sie in ihrem Roman "Nachtgeschwister" verarbeitete: "Es geht in dem ganzen Text um die Differenz zwischen Literatur und Wirklichkeit, zwischen Poesie und Leben. Und die Frau liebt eigentlich nicht den Mann, sie liebt seine Gedichte. Aber der Mann hatte nichts gemeinsam mit dem Ich dieser Gedichte. Und damit konnte sich diese Frau nicht abfinden."

Heute ist Natascha Wodin 71 Jahre alt und blättert mit ihrem Buch "Sie kam aus Mariupol" nicht nur ihre bewegende Familiengeschichte auf, sondern beschreibt auch ein Kapitel der deutschen Geschichte, das bis heute unbekannt ist. Der plötzliche Erfolg ist ihr fast ein bisschen unheimlich - und doch lächelt Natascha Wodin zufrieden, wenn sie sagt: "Ich freue mich wahnsinnig, dass meine Mutter - eine wirklich total verschollene Frau – auf dem Cover dieses Buches ist und in den Buchhandlungen in Deutschland steht, dass die Leute sie angucken und ich sie ein bisschen in die Welt zurückgeholt habe. Das macht mich schon sehr glücklich."

Weitere Informationen mit Video Preis der Leipziger Buchmesse für Natascha Wodin Natascha Wodin ist mit dem Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet worden. Die Autorin, die in Berlin und Mecklenburg lebt, wurde für ihr Buch "Sie kam aus Mariupol" geehrt. mehr Schmerzhafte Nachforschungen So wie Natascha Wodin in ihrem Roman "Sie kam aus Mariupol" ihre eigene Nachkriegskindheit aus Schweigen, Gewalt und Rebellion beschreibt, kann es einem das Herz zerreißen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Matinee | 24.03.2017 | 09:20 Uhr