Eine Frage der Frequenzen Das Buch der Wunder von Stefan Beuse Vorgestellt von Korinna Hennig, NDR Info

Neun Bücher hat der preisgekrönte Hamburger Autor Stefan Beuse bereits geschrieben, zwei wurden sogar verfilmt - und trotzdem scheint er der ewige Geheimtipp zu sein: Fast alle seine Werke sind nur noch als E-Book oder antiquarisch zu haben. Sein neuer Roman ist anders als vieles, das sonst so in den Buchhandlungen steht.

"Das Buch der Wunder“ ist irritierend. Es sprengt Genregrenzen und stellt Lesegewohnheiten in Frage. Denn Stefan Beuse will nicht weniger als unsere Vorstellung von Wirklichkeit und Wahrheit erschüttern. Ist die Welt vermessbar? Ist sie nicht vielmehr eine Frage des Bewusstseins?

Zunächst allerdings beginnt der Roman beschaulich, freundlich und hell. Das Geschwisterpaar Penny und Tom spielt im Garten, der Vater sitzt in der Uhrmacherwerkstatt. Die Mutter versorgt die Kinder mit Lebertran, "ein Löffel voll Licht“, sagt sie. Penny beerdigt eine tote Maus und legt bunte Glasscherben drum herum. "Ich hab versucht, einen Grund zu bauen, der sehr lange sehr, sehr stabil ist, damit der Leser mir vertraut", sagt Stefan Beuse, "und dann ganz langsam angefangen, den Grund aufzulösen und all das, was wir für gesetzt halten, in Frage zu stellen."

Die Welt der Wissenschaft und die Welt der Wunder

Abends im Etagenbett diskutieren Tom und Penny die klassische Kinderfantasie: Gibt es die Welt um uns herum wirklich? Ist das, was wir sehen, schon alles?

"Denkst du manchmal auch, dass alles vielleicht ganz anders ist?... Menschen. Tiere. Alles.“ Tom wartete, aber es kam kein Geräusch von oben. "Hatten wir gerade in Bio.“ Er räusperte sich. "Bienen zum Beispiel. Die sehen ganz andere Farben als wir. Oder Echsen. Fische. Fledermäuse. Die nehmen die Welt auf vollkommen unterschiedliche Weise wahr. Ist alles eine Frage der Art, wie Energie schwingt. Eine Frage der Frequenzen.“

Tom ist ein Nerd, besessen von wissenschaftlichen Erklärungen, seine Schwester ein Bauchmensch, voller Fantasie. Wenn sie allein sind, lassen die Kinder die beiden Welten aufeinanderprallen: Die Welt der Wissenschaft und die Welt der Wunder.

"Lass uns das ausprobieren.“ Tom blickte an ihrem Lattenrost vorbei nach oben. "Was?“ (…) "Die andere Welt.“ Ihre Augen funkelten. "Lass uns da rein.“ (…) "Du kannst nicht einfach die Frequenz der Welt ändern, Penny.“ Seine Schwester lag wieder vollkommen ruhig. Tom hörte nicht mal ihr Atmen. "Nein“, sagte sie. "Aber unsere.“

Kann man die Frequenz der Welt ändern?

"Jede Form der Meditation ist eine Art der Frequenzänderung", meint der Autor. "Ich wollte das allerdings wörtlich nehmen und im Alltag so verankern, dass ich das nicht als versponnenen Esokram darstelle - sondern diese Idee zu nehmen und mich zu fragen: wie weit trägt die mich?"

Die Kinder jedenfalls trägt diese Idee sehr weit, vielleicht zu weit. Als Penny und Tom in einen geheimnisvollen Wald gehen, um Pennys Plan zu verfolgen, tut sich plötzlich ein Abgrund auf - auch für den Leser. Eine Spiegelung im See, eine Erscheinung, ein Dämon. Was ist Traum, was ist Wirklichkeit? Was ist in Pennys Kopf los? Und auch der oberflächliche, leichter greifbare Familienalltag gerät aus den Fugen. Der Vater hat Depressionen, irgendwann verschwindet er, später erfahren die Kinder: Er hat sich umgebracht. Er wird nicht der einzige Tote bleiben.

Kein Paulo-Coelho-Wohlfühlbuch

Penny ertrinkt im Gartenteich, und Tom bleibt allein mit der Suche nach dem wahren Zugang zur Welt und nach seinem Seelenheil. Von da an nimmt "Das Buch der Wunder“ viele Umdrehungen, es wird düster und seltsam, dann wieder konventionell. Und lässt viele Interpretationsmöglichkeiten zu. Es sei eben kein Paulo-Coelho-Buch, sagt Stefan Beuse. "Wenn ich das Geheimnis, das dem Buch zugrundeliegt, benennen könnte, dann hätte ich keinen Roman draus gemacht, sondern dann hätte ich einen Kalenderspruch oder einen Aphorismus geschrieben."

Der Plot entsteht im Auge des Betrachters

Stattdessen ist das Personaltableau fast ein bisschen zu umfangreich geraten. Ein Ermittlerduo taucht auf, ein Pfarrer mit Hund, der offenbar dem Dämon begegnet. Der erwachsen gewordene Tom arbeitet erfolgreich als Werber, scheint aber auf rätselhafte Weise versehrt und trifft später ein Mädchen, das Penny sein könnte. "Könnte“, das ist das entscheidende Stichwort. Denn nicht nur die Botschaft, auch der Plot selbst ist ein amorphes Ding, das sich dem Leser immer wieder entzieht. "Ich habe festgestellt, dass es nicht unbedeutend ist, wer wann dieses Buch liest", meint der Autor. "Es ist wie so ein Spiegel, der genau wiedergibt, wer wann zu welcher Zeit reinguckt und was er mitbringt, welche Gedanken und so weiter."

Die lange Suche nach dem Verlag

Acht Jahre hat Stefan Beuse an seinem Roman geschrieben, unzählige Metamorphosen hat er durchgemacht. Herausgekommen ist ein Solitär, ein ungewöhnliches Kunstwerk, auf das man sich erst mal einlassen muss. Einen Verlag zu finden war deshalb nicht ganz einfach für den Autor: "Weil in der Tat sehr viele große Verlage gesagt haben: Ich finde das Buch toll, ich weiß aber nicht, wie ich es dem Vertrieb vermitteln soll. Die Verlage brauchen immer mehr so eingängige Claims wie 'Das ist ein Buch wie Harry Potter, nur mit Schweinen'. Und das sind die Sätze, mit denen der Vertrieb etwas anfangen kann."

Der Hamburger mairisch-Verlag hat sich schließlich getraut. Zum Liebling der Literaturblogger hat sich "Das Buch der Wunder“ jedenfalls bereits kurz nach Erscheinen entwickelt.

Das Buch der Wunder von Stefan Beuse Seitenzahl: 224 Seiten Genre: Roman Verlag: mairisch Verlag Bestellnummer: 978-3938539446 Preis: 18,- €

