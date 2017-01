Stand: 12.01.2017 11:46 Uhr

Jubiläum einer literarischen Tradition von Ulrike Sárkány

Autorenlesungen sind heute so alltäglich, dass die Literaturveranstalter schon verzweifelt nach neuen Formen der Begegnung suchen, um das Publikum bei Laune zu halten. Vor 40 Jahren war die einfache "Wasserglaslesung" eine aufregende neue Gelegenheit, einem Schriftsteller näher zu kommen.

Am 12. Januar 1977 war Alfred Andersch zu Gast im Kleinen Sendesaal des Funkhauses Hannover bei der allerersten öffentlichen Veranstaltung der Reihe "Autoren lesen" - der Beginn einer Ära.

Grabmäler will ich setzen dem unbekannten sadistischen Ehemann und den bekannten Bluthunden von Chile und Teheran, denn jene anderen Menschen sind die, für die ich schreibe. Davon, dass es misslingt oder gelingt sie zu unterdrücken, hängt es ab, ob meine Bücher gelesen werden oder verbrannt. Alfred Andersch, 1977

Erster Kontakt mit den Lesern

Auftakt von "Autoren lesen" mit Alfred Andersch NDR Kultur - 04.02.2014 09:20 Uhr Autor/in: Kesting, Hanjo Die Aufnahme von Alfred Anderschs autobiographischem Text "Der Seesack" entstand am 12. Januar 1977 als Auftakt der Reihe "Autoren lesen im Funkhaus Hannover".







Alfred Andersch las an jenem Abend vor vierzig Jahren einige Gedichte zur eigenen Poetologie und den noch unveröffentlichten autobiographischen Text "Der Seesack". Und es war ihm deutlich anzumerken, dass er weder mit dem Vorlesen der eigenen Schriften noch mit dem Beantworten von Fragen gelassene Routine hatte. Hanjo Kesting, der damalige Leiter des Kulturellen Worts, hatte diese damals ganz neue und ungewöhnliche Form der öffentlichen Veranstaltung plus späterer Sendung erfunden. Bis dahin setzten sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Elfenbeinturms höchstens einmal einer Diskussion unter Kollegen oder Literaturstudenten aus, aber hier bekam jeder aus dem Publikum Gelegenheit, den berühmten Schriftsteller direkt anzusprechen.

Noch im selben Jahr waren Rolf Hochhuth, Nicolas Born, Peter Huchel, Martin Walser, Erich Fried, Stefan Heym, Günter Wallraff und Gabriele Wohmann zu Gast.

Meine Damen und Herren, ich danke Hanjo Kesting für dieses Willkommen. Ich danke Ihnen für Ihre Bereitwilligkeit mir zuzuhören. Ich möchte Ihnen heute vorlesen ein kurzes Kapitelchen: Meine erste Lektüre. Siegfried Lenz

Feste Tradition für viele Schriftsteller

Der 27. Gast war Siegfried Lenz, und er ist noch mehrfach wiedergekommen, ähnlich wie Günter Grass, Hans Magnus Enzensberger oder Peter Rühmkorf. Zur Feier der 200. Veranstaltung im Jahr 1997 kam Christa Wolf zum zweiten Mal. Sie las eine unveröffentlichte Erinnerung an ein Erlebnis in der kalifornischen Wüste, die später Eingang fand in ihren Roman "Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud".

Die unmittelbarste Person, Frau Wolf, sind dann wohl Sie in der Ich-Person. Sind Sie das selber? Ja und nein. Also, es ist eben diese verflixte Sache mit Literatur, dass dieses Ich nicht mehr deckungsgleich ist. Also, ich habe es erlebt zum Beispiel bei "Was bleibt", dieser Erzählung, die ja auch eine Ich-Erzählung ist und die sehr scharf kritisiert wurde. Unter anderem wurde eben auch dieses Ich kritisiert, als sei ich das. Christa Wolf, 1997

In den 90er-Jahren entwickelte sich die Lesereise zu einem festen Bestandteil im Leben jedes Berufsschriftstellers. Plötzlich gab es jede Woche in jeder Stadt mehrere Lesungen. Entsprechend hat sich unsere Veranstaltungsreihe verändert. Wir präsentieren heute an verschiedenen attraktiven Orten im Sendegebiet die attraktivsten Neuerscheinungen der Saison. Im Februar zum Beispiel wird der amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle mit seinem neuen Roman "Die Terranauten" in der "Fabrik" in Hamburg zu Gast sein. Die Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller war zuletzt Ende 2014 im Hamburger "Magazin Kino" - aber ihre erste Lesung der Reihe "Autoren lesen" fand im März 1988 in Hannover statt.

