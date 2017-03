Stand: 29.03.2017 11:00 Uhr

Der Mensch gegen die Natur Aus hartem Holz von Annie Proulx, aus dem Amerikanischen von Melanie Walz und Andrea Stumpf Vorgestellt von Katja Weise

Bis heute verbindet man mit Annie Proulx vor allem den 1993 erschienenen Roman "Schiffsmeldungen". Außerdem basiert der Oscar-prämierte Film "Brokeback Mountain" auf einer Kurzgeschichte der kanadisch-amerikanischen Autorin. Jetzt hat die inzwischen 81-Jährige einen neuen Roman geschrieben: "Aus hartem Holz", ein opulentes Werk über den Kampf zwischen Mensch und Natur.

Französische Auswanderer kommen nach Kanada

Annie Proulx hat ein dringendes Anliegen, gleichzeitig aktuell und zeitlos: Den Schutz der (Ur)Wälder. Wie es der Mensch geschafft hat, sie in den vergangenen Jahrhunderten beinahe auszurotten, beschreibt sie in ihrem neuen Roman am Beispiel zweier Familien. 1693 kommen die beiden Stammväter, René Sel, jung, drahtig, geschickt, und Charles Duquet, ein magerer aber gerissener Schwächling aus Frankreich, nach "Nouvelle France", heute Kanada. Eigenen Grund und Boden wollen sie dort erwerben, inmitten der scheinbar unendlichen Wälder:

Hier wuchsen gewaltige Bäume, wie man sie in der alten Heimat seit Jahrhunderten nicht gesehen hatte, immergrüne Riesen, höher als die Kathedralen, wolkenstechende Fichten und Hemlocktannen. Die gigantischen Laubbäume standen voneinander entfernt, aber ihre blattbeladenen Äste und Zweige verbanden sich oben zu einem Scheinhimmel, dunkel und ungezähmt. Leseprobe

René und Charles werden - jeder auf seine Weise - zum Verschwinden dieser Bäume beitragen: René als Holzfäller, Charles als Gründer einer später international agierenden Holzfirma. Annie Proulx zeigt mit schmerzhafter Deutlichkeit, mit welcher Rücksichtslosigkeit die Kolonialisten der Natur den Garaus machen, während die indigene Bevölkerung, die Indianer, Jahrhunderte mit ihr im Einklang lebten: "Den Indianern Nordamerikas gelang es ziemlich gut zu leben, ohne gleich alles niederzumachen, ohne alles niederzubrennen und ohne alles abzuschlachten. Die Weißen hingegen haben diese Tendenz, einfach alles zu nehmen. Es war da, also nahm man es. Der Wert des Waldes bemisst sich für Amerikaner allein an seinem Nutzwert, das ist traurig."

Geldgier der Siedler zerstört die Wälder

Vor allem am Beispiel von Charles Duquet und seiner Nachkommenschaft zeigt Annie Proulx diese große Gier. Immer weiter dehnt sich die Firma aus, nicht einmal die Wälder in Neuseeland sind sicher vor ihr. René Sel hingegen heiratet eine Indianerfrau. Seine Kinder und Enkel haben es entsprechend schwer in der allein von Weißen dominierten Gesellschaft. Etliche von ihnen kommen bei der harten Arbeit ums Leben, fast alle leben am Rande des Existenzminimums. Auch von den zahlreich in die neue Welt gekommenen Missionaren gibt es keine Unterstützung:

Wer hungert da? Indianer sagst du? Du weißt gar nicht, wie oft ich diese Klage höre, aber wir leben in einer Zeit, in der die Rothaut den Platz räumt und von tatkräftigen europäischen Siedlern ersetzt wird. Der Indianer muss lernen, zu arbeiten und seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Leseprobe

Über drei Jahrhunderte hinweg spannt Annie Proulx ihre Geschichte. Wälder verschwinden, Siedlungen entstehen, Städte. Erste Züge fahren, schließlich Autos. Es ist nicht immer ganz leicht, der Autorin dabei zu folgen. Immer weiter verzweigen sich die Stammbäume, die vielen, neu auftauchenden Charaktere verlieren im Laufe der knapp 900 Seiten an Profil.

Ein etwas unübersichtliches Familien-Epos

Um die Geschichte voranzutreiben, überschlagen sich oft die Ereignisse. So beschließt eine bisher für ihre Abstinenz bekannte, knallharte Geschäftsfrau des Duquet-Clans unvermittelt, einen Deutschen zu heiraten, der sich für die Aufforstung kahl geschlagener Flächen einsetzt:

Sie stürzte sich kopfüber in die heftigste, stürmischste Liebe, eine alles ertragende Liebe, wie sie einsame Frauen an der Schwelle zur Altjüngferlichkeit manchmal befällt. Leseprobe

Annie Proulx hat auf verschiedenen Kontinenten umfänglich recherchiert. Mit großer Zartheit und Genauigkeit beschreibt sie die Natur, ihren Reichtum, ihr Leiden. Der Roman ist ein wütender Aufschrei, ein Hammerschlag auf die Köpfe uneinsichtiger Umweltsünder. Aber wenn die Botschaft allzu deutlich aus jeder Zeile spricht, kann das auch ziemlich anstrengend sein.

Aus hartem Holz von Annie Proulx, aus dem Amerikanischen von Melanie Walz und Andrea Stumpf Seitenzahl: 896 Seiten Genre: Roman Verlag: Luchterhand Bestellnummer: 978-3-630-87249-0 Preis: 26,00 €

