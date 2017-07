Stand: 23.07.2017 13:00 Uhr

Von der gruseligen Vision zur Wirklichkeit? Endland von Martin Schäuble Vorgestellt von Jürgen Deppe

Was würde aus Deutschland, wenn hierzulande Rechtspopulisten an die Macht kämen und es nach ihren Vorstellungen umbauen würden? Diese Frage hat sich der Journalist Martin Schäuble gestellt und in seinem Roman "Endland" für Jugendliche so beantwortet, dass die brachialen Parolen plötzlich mit Leben gefüllt sind.

Von der Wirklichkeit eingeholt

Eigentlich sollte der Roman nur eine düstere Warnung sein, doch dann wurde er schon vor dem heutigen Erscheinen von der Realität eingeholt. Beängstigend:



Blaulicht flackert von der Hauptstraße her. Sirenen heulen. Fünf, sechs Fahrzeuge bestimmt. Krankenwagen, hofft sie. Ein Mannschaftswagen der Polizei biegt um die Ecke. Der Mann mit dem Knüppel sackt in sich zusammen. Die Frau zieht ihn hoch. Hinter ihr brennen Tische, Stühle, Schränke, Bettwäsche, Kleider, Koffer und Papier, sehr viel Papier. Alles hat Feuer gefangen. Egal, sie sind draußen, haben es geschafft. Ein tonnenschweres Stück Betonecke kracht hinter ihnen auf den Boden. Die Erde bebt. Leseprobe

Die Frau, die hier durch die Rettung ihres knüppel-bewährten Bewachers aus einem brennenden Flüchtlingslager zur Heldin wird, ist Fana, eine junge, illegal nach Deutschland eingereiste Arzthelferin aus Äthiopien. Sie ist die Gute! Der Böse ist Arno, nur angeblich ein Mitflüchtling, in Wirklichkeit ein glühender Anhänger der "Nationalen Alternative", die in Deutschland die Herrschaft übernommen hat und das Land auf rechts zieht.

Effektive Parabel von Gut und Böse

Gut trifft Böse. Und Böse verübt ein Attentat. So einfach ist die Figurenkonstellation in Martin Schäubles Jugendroman "Endland" - und doch so effektiv, um Jugendlichen vor Augen zu führen, was passiert, wenn aus rechten Parolen Realität wird.

"Worum es mir schlussendlich geht bei 'Endland', ist es zu zeigen, wie sich unser Land verändert, wenn es von einer Partei wie zum Beispiel der AfD regiert wird, wenn das komplette Parteiprogramm umgesetzt wird. Da reden wir jetzt nicht nur von den populistischen Äußerungen zum Thema Flüchtlinge. Wieso so viele Menschen diese Partei ja auch erst einmal interessant finden. Es geht um alles. Alles, was im Parteiprogramm und im Wahlprogramm steht", so der Autor.

Ein wachsendes Phänomen

Was fasziniert den Rechtspopulisten Arno - und so viele andere Jugendliche - am selbstgefälligen Pathos der Nationalisten? Warum entwickeln Arno - und viele andere - solche Ängste vor fremden Menschen wie Fana, der schwarzen Flüchtlingsfrau, die nur ihr Leben retten will? Warum scheren wiederum Menschen wie Noah, Arnos homosexueller Freund, aus und gehen sogar in den Untergrund, um Widerstand zu leisten?

Das mag für geübte Leser und einigermaßen aufgeklärte Zeitgenossen etwas holzschnittartig und banal klingen. In dem Moment aber, in dem die Geschichte rund um Arno, Fana und Noah ins Thrillerhafte kippt, wird es gespenstisch. Denn da erhält der bis dahin linientreue Arno von einer Splittergruppe der "Nationalen Alternative" den Geheimauftrag, sich als Flüchtling getarnt in ein Aufnahmelager zu begeben und dort ein Attentat zu verüben.



Weit nach den Recherchen, da war das Buch fast schon im Druck, kam es in Deutschland zu einem Vorfall, der fast schon meinen Roman zu einem historischen Roman gemacht hätte an einer kleinen Stelle. Und zwar der Fall Franco A., der Bundeswehrsoldat, der getarnt als syrischer Flüchtling offenbar Anschläge verüben wollte. Leseprobe

Martin Schäuble hat also - leider! - recht behalten mit seinem düsteren Szenario. Sein Wunsch, dass es eine Dystopie bleiben möge, hat sich zumindest in einem Punkt nicht erfüllt. Vielleicht hilft das Buch aber mit seiner gezielten Aufklärung unter Jugendlichen dabei, dass andere Teile eine düstere Fiktion bleiben.

Endland von Martin Schäuble Seitenzahl: 224 Seiten Genre: Roman Verlag: Hanser Verlag Bestellnummer: 978-3-446-25702-3 Preis: 15,00 €

