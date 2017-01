Stand: 20.01.2017 20:00 Uhr

"Aus Trumps Worten spricht tiefe Verachtung"

Donald Trump ist 45. Präsident der USA. Rainer Sütfeld, Leiter des kulturellen Worts bei NDR Kultur und zuvor langjähriger ARD-Hörfunkkorrespondent in New York, hat die Inauguratioszeremonie beobachtet.

Nach dem Eid hat Donald Trump, den Traditionen einer Inauguration entsprechend, die erste Rede als neuer Präsident gehalten. War sie eher ein verlängerter Tweet oder tatsächlich so philosophisch wie es vorher aus Trump-Kreisen hieß?

Sütfeld: Es waren mehr als 140 Zeichen. Gut 20 Minuten, die wahrlich nichts mit Philosophie zu tun hatten. Man merkte seine Handschrift: Einfache Botschaften, kämpferisch, ja radikal. Im Mittelpunkt Nutzen statt Werte - sonst hörte man ja mehr von Werten in diesen Reden -, Nutzen unter dem Motto oder wie er sagte nach der Vision "America first" (Amerika zuerst). Der einzige Wert, den man vielleicht raushören konnte, war Patriotismus. "Wir haben alle dasselbe rote Blut der Patrioten" ist vielleicht ein Trump-Satz, der hängenbleiben wird. Ansonsten gab es zwei Hauptstränge. Einen, den man schon von Ronald Reagan kennt: Der Staat, die Politik, Washington D.C. muss entmachtet werden. Eine bei Trump wirklich tiefe Verachtung, die aus diesen Worten sprach, für den Vorgänger und auch das Parlament. Und der zweite Strang: alle Macht den Vergessenen, die Trump nie mehr ignorieren will bei den gemeinsamen Anstrengungen Amerikas. Also da möchte er gerne die, die ihn gewählt haben, ins Boot reinholen. Aber das, was gemacht wird, das entscheidet er.

Man hat ja auf wegweisende Inhalte gehofft bei dieser Rede, auf mehr Klarheit, was seine Ziele angeht. Ist er da konkreter geworden? Gibt es da irgendwie neue Hinweise?

Sütfeld: Ich habe mir eine genaue Liste gemacht, was alles im Wahlkampf oder in auch der Pressekonferenz oder wann auch immer angekündigt worden ist, von Obamacare bis Mauerbau bis Iran-Deal, und habe nach den Inhalten gesucht. Konkret war allerdings natürlich wenig. Stichworte wie mehr Arbeitsplätze, mehr Sicherheit, gute Schulen, Vernichtung des islamistischen Terrorismus kamen vor und immer wieder Protektionismus, Protektionismus und das Argument, die USA hätten andere reich gemacht, damit sei jetzt Schluss. Alles war bis heute also schlecht, das sprach aus allen Worten, alles wird jetzt groß und zwar mit Gottes Hilfe, auf den er sich immer wieder berufen hat. Und vor allen Dingen auch die Drohung, dass alles, was von außen kommt, abgeschottet wird. Und, dass es in Amerika für die Amerikaner und die Unternehmen jetzt heißt, "Kauft amerikanisch! Stellt Amerikaner ein!"

So wie Sie es beschreiben, klingt es nicht so, trotzdem die Frage: Ist Trump jetzt als vereidigter Präsident vielleicht doch ein bisschen weltmännischer geworden?

Sütfeld: Was den Auftritt, was die Kleidung angeht vielleicht. Er war sicher beeindruckt von der großen Kulisse mit den riesigen Fahnen vor dem Kapitol. Vom Pathos und Stil erinnerte die Rede auch so ein bisschen an die ersten Worte nach seiner Wahl, weniger an die letzte Pressekonferenz; vom Inhalt dann wieder mehr an diese Pressekonferenz. Aber damals wie heute ist eben die Frage, ob das ein Zusammennehmen in dem Moment war oder doch die Wirkung des Amtes, das ja angeblich jeden verändern soll. Diese Hoffnung gab es ja immer wieder. Aber heraus kam ein ins Feierliche, Staatstragende gekleideter Wahlkampfauftritt. Er bleibt wie er vor dem Eid war und ist dort inklusive geballter Faust und gehobenem Daumen aufgetreten.

Sie haben ja schon mehrere dieser Inaugurationsreden verfolgen können. Wohnt dieses Pathos diesen Reden nicht auch inne? Wie unterscheidet sich das?

Sütfeld: Ja, auf jeden Fall. Das hat ihn ja auch beeindruckt, das konnte man sehen. Diesmal war das allerdings kein Moment der überbordenden Freude oder Hoffnung wie bei Obamas Amtseinführung. Damals sind so um die 2 Millionen Menschen vor dem Kapitol gewesen, jetzt ist es etwa die Hälfte. Und es gab eben auch Gegendemonstrationen. Und es traten keine großen Künstler auf. Es gab keine große Show, keinen tragenden Moment, der über das Vereidigen und die Ansprache hinaus ging. Und das, obwohl er mit 100 Millionen Dollar wesentlich mehr Spenden gesammelt hat als Obama seinerzeit. Und wie meine Kollegen in Washington sehen konnten: Es war ein rein weißes Publikum.

Wie geht jetzt die Amtseinführung weiter und was wird - vermutlich - als nächstes von Donald Trump kommen?

Sütfeld: Den Worten werden wohl schon bald Taten folgen. Denn als vereidigter Präsident kann er jetzt per Dekret ganz viel bewegen, zum Beispiel den "Green Power Plan" stoppen und damit Kohle und Ölförderung inklusive angehaltener Pipelines aktivieren. Er kann, wie alle Dinge, die Obama in den letzten Monaten per Dekret und gegen die Mehrheit von Kongress und Senat angestoßen hat, sofort aufheben, wie etwa Obamas Amnestiedekret für illegale Einwanderer - und auch selbst solche Dinge einleiten. Nach dieser Rede dürfte die Hoffnung, dass seine Minister viel Einfluss auf ihn haben, doch etwas geschwunden sein. Wir werden dann also erleben, wie es inhaltlich weiter geht.

Das Gespräch führte Jürgen Deppe.

Rainer Sütfeld über Donald Trumps Amtseinführung NDR Kultur - Journal - 20.01.2017 19:00 Uhr Im Kollegengespräch mit Jürgen Deppe spricht der Leiter des kulturellen Worts bei NDR Kultur über seine Eindrücke von der Amtseinführung von Donald Trump.







