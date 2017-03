Stand: 08.03.2017 13:16 Uhr

Musical "Hexen": Witz mit Stoff zum Nachdenken von Susann Moll

In Neustrelitz wird nicht nur am Mittwoch Frauentag gefeiert, sondern sogar an ganzen vier Tagen. Bei den Theater-Frauentagen am Landestheater Neustrelitz ist unter anderem das Musical "Hexen" zu sehen. Ein Kammerstück, geschrieben von Peter Lund und komponiert von Danny Ashkenasi. Auch wenn im Stück Frauen mit magischen Fähigkeiten auftreten, plagen sie doch ganz alltägliche Sorgen und Probleme.

Hexen mit unterschiedlichem Lebensstil

Zwei Frauen begegnen sich zufällig an einer Bushaltestelle. Beide haben rotes Haar und sie tragen das gleiche schwarze Spitzenkleid. Das ist aber nicht alles, was Anna Golde und Grete Strumpf verbindet: Beide sind Hexen. Ansonsten pflegen die Frauen, gespielt von Josefin Ristau und Lisa Voß, aber einen ganz unterschiedlichen Lebensstil. "Meine Rolle, die Anna, die ist ja eher die Hausfrau", erklärt Josefin Ristau. "Sie sagt auch am Anfang: 'Ja, mein Beruf ist halt der Haushalt' - darüber definiert sie sich sozusagen." Lisa Voß fügt hinzu: "Meine Rolle, die Grete, ist eigentlich nie so wirklich irgendwo angekommen. Sie hat zwar immer viele Männer immer gehabt, aber nie so richtig den einen. Anscheinend hat sie damit auch kein Problem, sie ist mit der Situation ganz glücklich. Doch ich glaube, tief im Inneren hat sie auch eine Sehnsucht nach etwas Beständigem."

Einblick in acht gelebte Leben

Diese beiden unterschiedlichen Frauen geben dem Zuschauer einen Einblick in ihr Leben - oder eher in ihre bisherigen acht Leben. Denn Hexen werden nach dem Tod wiedergeboren. So erzählt es Regisseur und Autor Peter Lund in seinem Stück. Das Musical "Hexen" wurde 1991 uraufgeführt und hat sich seither zu einem Publikumsmagnet auf Deutschlands Bühnen entwickelt. Die Themen Liebe, Arbeit, Kinder und die Rolle der Frau in der Gesellschaft, die im Stück behandelt werden, sind heute wie damals aktuell. "Es war ganz witzig: Nach unserer Premiere haben wir auch mit Familie und Freunden gesprochen und eine Freundin meiner Mama hat gesagt: 'Ich identifiziere mich total mit der Rolle der Grete. Bei mir ist das auch so: immer auf Arbeit und nie irgendwo so richtig'", erzählt Josefin Ristau.

Jeder kann eigene Macken und Eigenarten erkennen

Zumindest in gewissen Punkten kann sich wohl jede Frau mit Anna Golde und Grete Strumpf identifizieren - auch wenn sie nicht hundertprozentig dem Bild einer Karrierefrau oder einer typischen Hausfrau entspricht. Das mache das Stück so reizvoll, meint Darstellerin Lisa Voß. Jeder dürfe zwischendurch eigene Macken und Eigenarten wiedererkennen. Die beiden Hexen sind in ihrem vorletzten Leben angekommen - eigentlich höchste Zeit, Bilanz zu ziehen und endlich alles richtig zu machen, oder? "Also es gibt gegen Ende des Stücks den schönen Satz, da sage ich: 'Und dann machst du dieselben Fehler'", sagt Lisa Voß. "Es wiederholt sich eigentlich. Die beiden resümieren: 'Acht Leben haben wir hinter uns, eins kommt noch. Was werden wir machen?' Eigentlich ist beiden klar, dass es wieder genauso werden wird. Weil man eben ist, wer man ist. Man hat eben bestimmte Charakterzüge und die beeinflussen einen und steuern einen ja auch."

Eingängige Lieder, viel Witz und Stoff zum Nachdenken

"Du bist, was du bist - und das ist auch gut so" - mit diesem Gefühl gehen die Zuschauer aus dem Stück. Josefin Ristau und Lisa Voß schaffen es, zu zweit einen unterhaltsamen Abend zu gestalten. Unterstützt werden sie lediglich von einem Drei-Personen-Orchester. Die Besucher erwarten eingängige Lieder, viel Witz, aber auch Stoff zum Nachdenken.

