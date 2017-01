Stand: 03.01.2017 20:14 Uhr

70 Jahre "Spiegel": "Wir sind sehr politisch geworden"

Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" wird 70. Am 4. Januar 1947 erschien in Hannover die erste Ausgabe. Auf dem Titel der Jubiläumsausgabe kann man jetzt nachlesen, wie deftig sich Politiker über den "Spiegel" empörten. Dazu die Anmerkung der Redaktion: "Wut kann man sich erarbeiten." Was war "Der Spiegel", was ist er geworden? Fragen an den "Spiegel"-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer.

Herr Brinkbäumer, "Der Spiegel" war schon stolze 20, als Sie zur Welt kamen, in Münster, als Kind der alten Bundesrepublik. Haben die Wutarbeiter aus Hamburg Ihren Blick auf die Welt geprägt?

Klaus Brinkbäumer: Zunächst nicht, weil ich in Münster sehr katholisch aufgewachsen bin. Mein Vater war Leiter eines privatwirtschaftlichen Gymnasiums, meine Mutter war Pfarrgemeinderatsmitglied. Bei uns zu Hause gab es die "Westfälischen Nachrichten" und "Kirche und Leben". Das war die Bistumszeitung des Bistums Münster, und da musste ich mir die "Spiegel"-Lektüre wirklich erkämpfen: Hier mal ein Mitschüler, dort ein Kommilitone - irgendwo gab es doch einen "Spiegel", in den man hineinschauen konnte. Dann bin ich ganz langsam zum Leser, zum Fan geworden. Als junger Journalist war ich eher neidisch auf die Arbeitsbedingungen, die "Spiegel"-Kollegen hatten. Und dann kamen die ersten "Spiegel"-Reporter - Jürgen Leinemann vor allem -, die ich wirklich bewundert habe. Irgendwann kam dann der Wunsch: Da möchte ich unbedingt hin. Und dann hat es irgendwann auch geklappt.

Die erste "Spiegel"-Garde kam ja aus dem Krieg, einige hatten einen NS- oder SS-Lebenslauf. Und dann wurde man mit der Geschichte zum NATO-Manöver Fallex 62 zum "Sturmgeschütz der Demokratie". Durchaus "mit verengten Sehschlitzen", wie Augstein bekannte. Dieses Pathos, das sich da ausdrückt, sagt Ihnen das noch was?

Brinkbäumer: Die Wortwahl ist eine andere für mich; ich würde es nicht "Sturmgeschütz" nennen. Aber wenn wir heute darüber reden, ob wir die Demokratie verteidigen müssen - mit "wir" meine ich mehrere Medien, natürlich nicht nur den "Spiegel" -, würde ich es bejahen. Es geht ja tatsächlich um Pressefreiheit, um die liberale Demokratie - beides wird angegriffen. Und der "Spiegel" versteht sich schon so, dass wir die Demokratie verteidigen wollen, dass wir für liberale Werte einstehen wollen, dass wir recherchieren wollen, was andere verbergen. Pathos ist uns nicht ganz fremd - mit diesen militärischen Begriffen habe ich es aber nicht so.

Wenn man in Ihrer Jubiläumsausgabe blättert, dann findet man Tagebuchauszüge vom stellvertretenden Chefredakteur Wolff aus dem Jahr 1959. Da befindet man sich in einer Diskussion, die innerhalb der Redaktion stattgefunden hat. Der Chefredakteur wird mit dem Satz zitiert, es dürfe niemals Lobendes über die Regierung im Heft stehen. Augstein ist damit einverstanden. Auch mit dem Vorschlag, falls die Regierung doch mal etwas Gutes mache, müsse man eben auf der Opposition "rumkloppen". Dann sagt er: "Nur nicht für etwas Stellung nehmen." Unterschreiben Sie das?

Brinkbäumer: Nein. Natürlich darf man für etwas Stellung nehmen; da würde ich dem Herausgeber vehement widersprechen. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass ein politisches Manöver der Regierung richtig sei, dann schreiben wir es. Dann schreiben wir es im Leitartikel, dann schreiben wir es auch auf Titelbildern. Dass der "Spiegel" grundsätzlich Mächtigen kritisch gegenübersteht - seien es Konzerne, vor allem Regierende, seien es Parteien oder Sportverbände -, das gehört für uns zum Programm. Aber warum nicht auch loben, wenn Lob angebracht ist?

Nun wird es etablierten Medien aber zurzeit gerne vorgeworfen, wenn sie "für etwas" Stellung nehmen und dabei mit "denen da oben" unter einer Decke stecken. Das ist in der verschwörungstheoretischen Zuspitzung hanebüchen. Aber hat der "Spiegel" vielleicht doch ab und an die Bereitschaft zur Kritik reduziert?

Brinkbäumer: Nein, das würde ich nicht sagen. Mit dem Vorwurf, den Sie zitieren, geht auch oft einher, dass wir als Teil des Systems verstanden werden. Das geht den öffentlich-rechtlichen Sendern ja ähnlich. Dann wird gesagt, der "Spiegel" sei nicht unabhängig - was eine Lüge ist. Der "Spiegel" gehört sich mehrheitlich selbst, er gehört seinen Angestellten. Wir sind nicht einmal Teil eines Medienkonzerns, wir sind ganz und gar unabhängig. Natürlich recherchieren und schreiben wir unabhängig. Bei uns wird jedes Wort, das im Heft steht, das wir auch digital veröffentlichen, verifiziert durch unsere Dokumentation. Das ist sauberes Handwerk, das ist extrem genaue, penible Recherche, präzises Schreiben. Wenn aber Lob angebracht ist, dann darf man auch loben.

"Der Spiegel" hat seit 1998 ein Viertel seiner verkauften Auflage eingebüßt. Es geht ihm da nicht anders als anderen Qualitätsmedien. Man findet jetzt schon auch mal Gesundheitsthemen auf dem Titel. Ist das der richtige Weg?

Brinkbäumer: Da würde ich jetzt ganz scharf widersprechen. Wir hatten früher sehr viel mehr bunte Themen auf dem Titel. Da gab es Schauspieler, Tiere. Ich habe mir für das Buch "70 Jahre Spiegel", das wir jetzt gemacht haben, all die alten Titelbilder und Titelgeschichten genauer angeschaut: Der "Spiegel" war in Wahrheit boulevardesker in früheren Zeiten. Wir sind sehr politisch geworden in den letzten Jahren und machen das natürlich auch weiter.

Wenn wir bei der reinen Druckauflage sind, da haben Sie Recht. Aber es kommt die digitale Auflage dazu. Es kommt "Spiegel online" hinzu, und insgesamt hat der "Spiegel" mehr Leser, als er je zuvor hatte.

Immer wieder gern besprochen und gern kritisiert: die Sprache im "Spiegel". Die Anonymität der Autoren ist längst abgeschafft. Manchmal stehen aber 14 Namen unter einem Artikel. Das lässt sich dann nicht ohne Weiteres zuordnen. Und so eine Art Sound gibt es noch. Müssen "Spiegel"-Autoren durch eine Sprachschule gehen?

Brinkbäumer: Ich habe 1993 hier angefangen und musste damals eine gleichsam militärische Struktur von Geschichten lernen: wie eine Seitengeschichte - das sind bei uns 125 Zeilen - aufgebaut war. Das war so penibel, so scharf - die Texte waren alle gleich. Ich finde sie in der Rückschau eher langweilig und mag es, dass es heute etwas vielseitiger geworden ist, dass wir etwas mehr Individualität im Blatt haben. Und trotzdem ist das Wesen der "Spiegel"-Sprache: Tempo, eher kurze Sätze, viele Verben, handlungsgetriebene, über Menschen kommende Sprache - wir erzählen über Menschen. Sie hat sich etwas verändert, ja. Ich finde aber, wenn ich die alten Hefte lese, dass es früher ein wenig steriler war, die Welt war auch klarer, es war etwas mehr schwarz-weiß. Der "Spiegel" wusste schon ganz schön viel. Man kann auch sagen: Manchmal hat er auch so getan, als wüsste er so viel. Bei uns sind heute etwas mehr Zweifel erlaubt. Wenn wir bei Recherchen auch mal nicht ans Ende kommen können, weil es irgendwo nicht weitergeht, dann artikulieren wir die Zweifel und schreiben Fragezeichen ans Ende unserer Sätze. Ich finde das sehr viel sauberer, auch für die Leser deutlich leichter nachvollziehbar und vor allem schlicht integer.

"Spiegel online", dessen Herausgeber Sie sind, ist ein machtvolles Medium geworden. Gedruckter und elektronischer "Spiegel" sind aber nicht immer durch Einigkeit aufgefallen. Unterschiedliche Bezahlung, unterschiedliche Zeittaktungen, das Selbstbewusstsein der Gedruckten, tiefer zu schürfen, das der Onliner, die Zukunft zu sein. Wie bekommt man das zusammen?

Brinkbäumer: Das ist gar nicht so schwer. Ein Konkurrenzsinn ist das jedenfalls hausintern nicht. Wir sind längst eine Redaktion, wir verstehen uns als zusammen spielende Mannschaft. Wenn wir, die "Spiegel"-Redaktion, montags oder dienstags, weit entfernt vom nächsten Erscheinungstermin des Heftes, exklusive Recherchen haben, von denen wir wissen, dass andere Medien, zum Beispiel der NDR, auch dran sind, dann veröffentlichen wir sie selbstverständlich auf "Spiegel online". Selbstverständlich arbeiten "Spiegel online"-Kollegen bei Heft-Geschichten mit. Wir koordinieren Berichterstattungen. Wir setzen das, was wir im Heft machen, online fort. Wir verlängern Geschichten multimedial. Immer wenn Reporter unterwegs sind, entstehen Bewegtbilder, die wir über "Spiegel TV" und "Spiegel online" multimedial einsetzen. Das kann vielleicht mal gestimmt haben: Ich erinnere mich an eine Zeit, als es hier eine Rivalität zwischen Online und Print gab - das ist aber eher acht, neun Jahre her. Wir sind da viele Schritte weiter, und ich glaube, das ganze Haus hat verstanden, dass Konkurrenz außerhalb unseres Hauses zu suchen ist und nicht innerhalb unserer schönen Mauern.

Geben Sie dem "Spiegel" weitere 70 Jahre?

Brinkbäumer: Selbstverständlich ja.

Das Interview führte Ulrich Kühn.

