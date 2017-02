Stand: 17.02.2017 18:58 Uhr

Berlinale: "Starke Filme aus Osteuropa"

399 Filme standen auf dem Programm der 67. Berlinale. Die NDR Kultur Filmkritikerin Katja Nicodemus hat das große Spektakel in Berlin erlebt und genau beobachtet.

NDR Kultur: Frau Nicodemus, gab es am letzten Tag noch Überraschungen für Sie?

Katja Nicodemus: Ja. Ich habe noch einen Film gesehen, der mich total begeistert hat: ein chinesischer Animationsfilm - ganz ungewöhnlich, gab es noch nie im Wettbewerb eines Festivals. Es ist die Geschichte eines kriminellen Reigens: Irgendwo in der chinesischen Provinz unterschlägt ein Gangster von seinem Boss eine Tasche mit Geldscheinen, jemand knöpft ihm die Tasche ab, diesem wird sie wieder geklaut, und 80 Filmminuten lang hauen sich für diese Tasche alle übers Ohr und bringen sich gegenseitig um. Es ist eigentlich wie ein Film von Joel und Ethan Coen. Die Animation dieses Films ist ganz reduziert gezeichnet, sehr grafisch, aber die ganze Brutalität und Gier dieser Figuren kommt heraus. Auch die Schauplätze in China, in der Provinz - abgeranzte Hotels, Internetcafés, Garagen, flackernde Leuchtreklamen. Es gibt eine unglaubliche Tonspur, die die Menschen akustisch zeichnet, mit Handyklingeltönen, mit Schlürfen. Dieser unheimlich brutale Animationsfilm heißt auch noch sarkastischerweise "Have a Nice Day" von Liu Jian, und für mich ist das auch noch ein Kandidat für einen Bären.

Es gibt eine neue Max Frisch-Literaturverfilmung von Volker Schlöndorff. Schlöndorff als "Kinointerpret der deutschen Nachkriegsliteratur", so die "Süddeutsche Zeitung" - da ist sicher etwas dran. Sie waren auf den neuen Schlöndorff-Film auch sehr gespannt. Hat er Ihnen gefallen?

Nicodemus: Dieser Film hat mich sehr beschäftigt. Erst mochte ich ihn nicht besonders, ich fand ihn sehr konstruiert. "Rückkehr nach Montauk" lautet der Titel, geschrieben nach Motiven von Max Frisch, mit dem Schlöndorff ja ganz eng befreundet war. Es geht um einen berühmten Schriftsteller, gespielt von Stellan Skarsgård. Er kommt zu einer Lesung nach New York, wo auch seine Freundin lebt. Er sucht dort aber die Begegnung mit seiner früheren Freundin, die er einst sang- und klanglos verlassen hatte. Die beiden verbringen dann ein Wochenende in Montauk an der amerikanischen Ostküste. Dieses Männerbild hat mich ein bisschen genervt. Aber diese frühere Freundin von ihm wird gespielt von Nina Hoss und die hat dort am Meer einen langen Monolog über die ganze Dramatik dieser verflossenen Liebe, über ihre Verletzung. Sie schildert auch ihr Leben danach auf sehr bewegende Weise. Und für diesen Monolog mag ich diesen Film. Ich fand Nina Hoss einfach fantastisch - sie kann wirklich alles spielen. Man muss sie einfach ans Meer stellen und man hängt an ihren Lippen.

Wie würden Sie in diesem Jahr die Berlinale charakterisieren? Was machte sie aus?

Nicodemus: Wenn man von einem Wein-Jahrgang sprechen würde, war es vollmundig mit leicht kratzigem Abgang. Ich meine das mit "kratzig" überhaupt nicht negativ, weil es wirklich ein Festival von Filmen war, die sich teils ein bisschen widerborstig mit ihren Bildern im Kopf festgesetzt haben. Ein sehr europäisches Festival mit nur einem amerikanischen Film im Wettbewerb, "The Dinner" von Oren Moverman, nicht besonders überzeugend. Ein Festival mit vielen Regisseurinnen, mit starken Filmen aus Osteuropa, zwei ganz tollen Filmen von Agnieszka Holland aus Polen und Ildikó Enyedi aus Ungarn.

Eigentlich war auch das internationale Autorenkino toll vertreten, mit dem Koreaner Hong Sang-soo und mit Aki Kaurismäki. Was mir ein bisschen fehlt, war vielleicht der eine Überflieger-Film, der Bilder hat, die einen mitreißen.

Das Filmfest geht mit der Verleihung des Goldenen Bären zu Ende. In diesem Jahr wurde die Berlinale-Jury geleitet von dem Regisseur Paul Verhoeven. Wer wird gewinnen?

Nicodemus: Als Favorit gilt der neue Film von Aki Kaurismäki, "Die andere Seite der Hoffnung". Es ist ein Film über ein aktuelles Thema: Ein syrischer Flüchtling kommt auf einem Kohle-Frachter nach Helsinki. Dort landet er in einem Restaurant, die Belegschaft nimmt ihn solidarisch auf und er arbeitet da. Was an diesem Film ganz toll ist, ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass Kaurismäki auf ein zeitgenössisches Thema aufspringt. Sondern dieser Flüchtling kommt in Helsinki an und Kaurismäki steckt ihn in seinen Film hinein und gibt ihm in seinem Kino eine neue Heimat, mit seinen fantastischen Bildern, mit diesen langen Rhythmen und gedeckten Farben. Dieser Film müsste eigentlich etwas gewinnen.

Und wer sollte Ihrer Meinung nach gewinnen?

Nicodemus: Mein persönlicher Favorit ist der ungarische Film "On Body and Soul" von Ildikó Enyedi. Das ist ein ganz irrwitziger Film. Er spielt in einem Schlachthof und erzählt eine ganz zarte, fast surreale Liebesgeschichte. Es gibt dort eine neue Fleischkontrolleurin, eine junge, schöne, blonde Frau, die ein bisschen autistisch ist. Sie nähert sich dem Leiter des Schlachthofs und die beiden haben eine ganz zarte Liebesgeschichte. Aber nicht mit Worten. Weil immer, wenn sie versuchen miteinander zu sprechen, geht es schief: Sie beleidigen sich, missverstehen sich. Durch einen Zufall stellen sie fest, dass sie dieselben Träume haben: von einem Hirsch und einer Hirschkuh in einem tief verschneiten Wald. Das hört sich absurd an, ist aber eine ganz poetische Liebesgeschichte. Diese beiden Tiere, die in diesem schneeverwehten Wald sind, waren für mich die poetischsten Bilder dieses Festivals.

Was war Ihr schönster Berlinale-Moment?

Nicodemus: Mein schönster Berlinale-Moment war der Augenblick, in dem der Hauptdarsteller des Films von Aki Kaurismäki, Sakari Kuosmanen, auf der Pressekonferenz völlig unvermittelt plötzlich einen finnischen Tango gesungen hat. Das war ganz uneitel und brach plötzlich aus ihm heraus. Irgendwie hat man auf einmal noch mehr verstanden von der Melancholie dieser Bilder und der Melancholie dieser schweigsamen Filmfigur, die er spielt. Mit dem Tango hat er mehr erzählen können, als wenn er diese Figur umständlich mit Worten geschildert hätte - das fand ich toll.

Das Interview führte Claudia Christophersen.

