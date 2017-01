Stand: 20.01.2017 10:49 Uhr

Kafka als Spektakel der Körperflüssigkeiten von Katharina Sieckmann

Es ist tatsächlich Zufall, dass das Stück "Amerika" nach Franz Kafka am Vorabend von Donald Trumps Amtseinführung Premiere hat. Im Schauspielhaus Hannover haben Regisseurin Claudia Bauer und Dramaturg Jan Friedrich ihre Bearbeitung des Romans vorgestellt. Kafkas Betrachtung des amerikanischen Traums bleibt für sie weiterhin aktuell.

"Amerika": Orgiastisch, bildgewaltig, vulgär









Exzentrischer Tanz zwischen großartig und schrecklich

Flinke Pinselstriche feudeln mit schwarzer Farbe über den Globus. Bald ist alles weg, bis auf Amerika. Nordamerika - ohne jede Verbindung zur Außenwelt. Isoliert und verbarrikadiert. Ein Bild, das einen an diesem Abend erschauern lässt. Dann hebt sich der Vorhang. Ein Mann irrt im dunstigen Nebel umher, in der Hand einen Koffer, in unsicheren Schritten läuft er mal nach rechts, mal nach links.

Auf der Bühne des Schauspielhauses in Hannover wird "Amerika" zu einem exzentrischen Tanz zwischen extrem großartig oder extrem schrecklich. Es gibt viel oberflächliches Geheul und scheinheiliges Getue. Zwischen gefletschten Zähnen, exaltiertem Gestöhne und Gejaule schlurft Karl Roßmann umher auf der Suche nach seiner eigenen Version des amerikanischen Traumes. Er trifft sie alle, die gescheiterten Existenzen, die rotzen und rüpeln, sich im Dreck suhlen oder Blut trinken. Sie sind wie aufgeblasene Schießbudenfiguren, wunderbar in Szene gesetzt von Maximilian Grünewald, Rainer Frank, Katja Gaudard, Klara Deutschmann, Günther Harder, Christoph Müller und Frank Wiegard.

Einblicke in die Abgründe des menschlichen Seins

Interview Kafkas "Amerika" und das tragikomische Scheitern Vor der Premiere ihrer Inszenierung von Kafkas Roman-Fragment "Amerika" am Schauspiel Hannover spricht die Regisseurin Claudia Bauer über Kafkas Humor und das Scheitern. mehr

Regisseurin Claudia Bauer schafft krasse Bilder, denen man sich nicht entziehen kann. Sie überzeichnet die amerikanische Oberflächlichkeit. Lässt die Schauspieler in orgiastischen Fressgelagen herumrobben, sich alles einverleiben bis zum Überdruss, nur um es dann wieder in hohem Bogen hinauszuspeien. Es ist ein Spektakel der Körperflüssigkeiten, Rotz und Schleim und Blut und Dreck.

In diesem Stück steckt viel Liebe zum Detail und der immerwährende Mut zur Überzeichnung. Ein grandioser Schachzug ist die Verquickung des Bühnenspiels mit den Live-Videosequenzen von Tobias Haupt. Sie führen die Zuschauer hinter die Kulissen, ermöglichen tiefe Einblicke ins Innere und damit auch zugleich Einblicke in die Abgründe des menschlichen Seins. Das Dargestellte wird durch diese Verschiebung des Blickes noch unmittelbarer, noch schonungsloser. Die permanente Persiflage transportiert den bissigen, kafkaesken Humor.

Am Ende schweben die glitzernden Engel von dannen. Man ist doch erschöpft von der unendlichen Bildgewalt und all dem vulgären Getöse. "Amerika" - ein Stück, das hauptsächlich ein Flirren auf der Netzhaut hinterlässt.

Kafka als Spektakel der Körperflüssigkeiten Franz Kafkas Romanfragment "Amerika" erzählt von der Suche eines Vertriebenen nach einer neuen Heimat. Claudia Bauer inszeniert es in Hannover bildgewaltig und vulgär. Kartenverkauf: Kassen im Opernhaus

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 10 - 19.30 Uhr (Vorverkauf bis 18.30 Uhr),

Sa 10 - 14 Uhr Besonderheit: Premiere am 19.01.2017, 19:30 Uhr Hinweis: Regie Claudia Bauer

Bühne Andreas Auerbach

Kostüme Patricia Talacko

Musikalische Leitung Smoking Joe

Video Jan Friedrich

Dramaturgie Jan Friedrich

Mit Klara Deutschmann, Rainer Frank, Katja Gaudard, Maximilian Grünewald, Günther Harder, Christoph Müller, Frank Wiegard In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 20.01.2017 | 06:40 Uhr