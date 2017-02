Stand: 15.02.2017 17:11 Uhr

Tiefgründiger Blick hinter die Familienfassade von Melanie von Bismarck

Anerkennenden Applaus gab es gestern bei der Premiere des Dramas "Haus auf dem Land" am St. Pauli Theater. Das tragikomische Sechs-Personen-Stück des amerikanischen Pulitzerpreisträgers Donald Margulies erzählt von den Zerwürfnissen und Konflikten in einer Schauspielerfamilie. Die Hauptrollen spielen Judy Winter, Michael Mendl und Heikko Deutschmann.

Am St. Pauli Theater Premiere ist ein neues Stück zu sehen, es heißt "Haus auf dem Land". Geschrieben hat es der erfolgreiche amerikanische Bühnenautor Donald Margulies, zu erleben sind dort beliebte Schauspieler wie Judy Winter, Michael Mendl und Heiko Deutschmann. Ein tragikomisches Familiendrama, das von den Zerwürfnissen und Konflikten in einer nicht mehr richtig funktionierenden amerikanischen Schauspielerfamilie handelt.

Schwierige Familienverhältnisse

Ein Wohnzimmer mit Blick hinaus in einen Birkenwald. Ein Jahr nach dem Tod der geliebten Tochter, Schwester und Ehefrau trifft eine Familie wieder zusammen. Da ist zunächst einmal Anna, gespielt von Judy Winter, eine einst gefeierte Schauspielerin. Michael Mendl spielt den Witwer Walter, einen erfolgreichen Hollywoodproduzenten. Er hat seine neue, wieder deutlich jüngere Freundin mitgebracht. Janina Stopper in der Rolle seiner Tochter tobt, fühlt sich und ihre Mutter verraten.

Zu weiteren Spannungen führt ein Freund der Familie, der als Serienstar Karriere gemacht hat. Auf ihn projizieren die Frauen ihre Hoffnungen, Wünsche und Sehnsüchte. Schließlich ist da die zentrale Figur, Annas Sohn Elliott. Taumelnd zwischen Größenwahn und Minderwertigkeitskomplexen, hat sich der erfolglose Schauspieler etwas Neues in den Kopf gesetzt: Er hat angefangen, Stücke zu schreiben.

Heikko Deutschmann spielt Elliott intensiv, fast manisch, barsch und aggressiv. Das kommt gut an: "Der Elliott, den fand ich sehr gut, der hat sehr dramatisch gespielt. Am Anfang habe ich gedacht, ok, das ist alles ein bisschen sehr übertrieben, aber nachher wurde das so tiefsinnig. Das hat man ihm so abgenommen", meint eine Zuschauerin.

Boulevardstück auf übervoller Bühne

Die erste Hälfte des Abends ist ganz der Darstellung des Beziehungsgeflechts gewidmet. Das ist reichlich kompliziert, denn neben Vater-Tochter- und Mutter-Sohn-Konflikt spielen auch noch Liebesbeziehungen aus der Vergangenheit eine Rolle. Inszeniert ist das als munteres Boulevardstück auf übervoller Bühne. Das will nicht wirklich funktionieren. Ausgestellt wirken die Figuren, man vermisst Zentrum, Richtung und Regieakzente. In diesem ersten Akt entwickeln sich selten intensive Momente. Ein Manko des Stücks von Donald Margulies, gegen das auch die Schauspieler wenig ausrichten können.

Das Publikum ist geteilter Meinung: "Am Anfang fand ich's nicht so ansprechend. Aber das hat sich entwickelt. Beim zweiten Akt war es viel dramatischer und zuletzt auch bewegend", meint einer und ein anderer sagt: "Ich fand, das war ein schönes Stück, sicherlich ein bisschen verwirrend manches Mal, aber trotzdem sehr schön."

Starke Präsenz der Bühnenautoritäten

Judy Winter verleiht ihrer Figur mit ihrer gewohnte Bühnenpräsenz eine schöne gebrochene Grandezza; stark ist Michael Mendl als zurückgenommener Ruhepol - innerhalb der Familie wie auf der Bühne.

Am Ende ist das Echo im Publikum nicht euphorisch, der Applaus aber entschieden - gerade für Judy Winter und Heikko Deutschmann.

von Donald Margulies

Deutsch von Helmar Harald Fischer



Mit: Michael Mendl, Judy Winter, Heikko Deutschmann, Anika Mauer, Christian Schmidt, Janina Stopper

Regie: Guntbert Warns

Bühne: Momme Röhrbein

Kostüme: Angelika Rieck



