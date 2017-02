Stand: 13.02.2017 06:21 Uhr

Grammy für Flensburger Sopranistin Röschmann

Zwischen Stars wie Adele und Beyoncé hat es auch eine Sängerin aus Norddeutschland in die Liste der Siegerinnen bei der 59. Grammy-Verleihung geschafft: Die Opernsängerin Dorothea Röschmann aus Flensburg gewann in der Nacht zu Montag einen der begehrtesten Musikpreise der Welt. Sopranistin Röschmann holte den Grammy in der Kategorie "Bestes klassisches Solo-Album" für ihre Aufnahme "Schumann & Berg".

Adele räumt mit "25" und "Hello" ab

Den begehrten Preis für das "Album des Jahres" sicherte sich die britische Popsängerin Adele: Mit "25" setzte sie sich in Los Angeles unter anderen gegen Beyoncés "Lemonade" und Justin Biebers "Purpose" durch. Adele holte zudem mit ihrem Hit "Hello" den Preis für die "beste Aufnahme des Jahres".

Viel Ehre für Bowies "Black Star"

Gleich fünf Grammys gingen posthum an den im vergangenen Jahr gestorbenen Musiker David Bowie. Das Titelstück seines kurz vor seinem Tod veröffentlichten Albums "Blackstar" wurde als "Bester Rocksong des Jahres" gewürdigt. Außerdem wurde Bowies Album zum "Besten Alternative Music Album des Jahres" erklärt und siegte noch in drei weiteren Kategorien.

