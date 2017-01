Stand: 30.01.2017 17:40 Uhr

Kammerspiele: Schauspieler im Ganzkörpereinsatz von Melanie von Bismarck

Es ist erschreckend, wieviel Privates die Menschen im Internet preisgeben. Sie stellen Nacktfotos in Netz oder posten Ultraschallfotos von ihren ungeborenen Kindern. Wie weit sind die Menschen bereit zu gehen, in diesem Kampf um Aufmerksamkeit? Darum geht es in der neuen Komödie "Ganzkörpereinsatz" von Erfolgsautor Neil LaBute, die jetzt an den Hamburger Kammerspielen Premiere feierte. Wieder hat Kai Wessel inszeniert, er machte dort schon LaButes Stück "Fettes Schwein" zum Dauerbrenner.

"Ganzkörpereinsatz" heißt das Stück und das sei vorweggeschickt: Das Stück hält, was der Titel verspricht. Doch der Reihe nach. Zwei Paare - ein Mann und drei Frauen - treffen sich auf der Terrasse einer Villa in Hollywood. Es gibt Wichtiges zu bereden. Doch zuvor ergeht man sich in eitler Selbstbespiegelung und belanglosem Smalltak. Heißt es nun 'eine Herde Büffel' oder 'eine Horde Büffel'? Das muss erst mal im Internet gecheckt werden. Der Schauspieler Steve, ein Großmaul, ist mit seiner Frau Missy gekommen, einem Blondchen, dem er vorschreibt, was sie essen darf.

Da ist die schöne Bev - deutlich klüger als Steve, aber genauso rechthaberisch. Und da ist Bevs Lebensgefährtin, die Schauspielerin Karen, die wie Steve dringend einen Karriereschub braucht.

Ein Problem und fulminante Auftritte

"Wir sind hier, um diese Liebesszene zu besprechen" heißt es im Stück und diese Liebesszene hat es in sich: Karen und Steve sollen eine Bettszene so authentisch wie möglich gestalten, sprich: Sie sollen vor der Kamera real miteinander schlafen. Und erhoffen sich jetzt das OK von ihren Partnern. Bev hat damit ein "riesengroßes Problem" und damit beginnt der turbulente zweite Teil des Zusammentreffens.

Karen, bravourös gespielt von Julia Koschitz, steht unter Hochspannung und unter solchem Druck, dass sie in ihren hohen Stöckelschuhen buchstäblich in die Knie geht. Patrick Heyn verschmilzt mit der Rolle des selbstverliebten Schwachmaten Steve. Er hat gemeinsam mit Joanna Kitzl als kämpferischer Bev einen fulminanten Auftritt - wie der aussieht, sei hier nicht verraten. Das I-Tüpfelchen ist Stella Roberts, hinreißend als vernunftbegabtes Dummchen.

Ungemein unterhaltsam

Missy hat zwischendurch eine prima Idee: Man solle doch eine Liste erstellen. Mit den Sexualpraktiken, die Karen und Steve vor der Kamera erlaubt und nicht erlaubt sind. Missy erweist sich als Expertin.

Wie üblich versteckt Neil LaBute seine Themen kunstvoll in beiläufigen Dialogen und trivialem Geschwafel. Rasant schnell wechseln dabei tragische, witzige und anrührende Momente. "Ganzkörpereinsatz" ist vielleicht nicht sein stärkstes Stück, dafür aber ungemein unterhaltsam.

"Großartig, bisweilen etwas frivol, aber trotzdem ein spannendes, lustiges tolles Stück", findet ein Zuschauer. Eine Besucherin meint: "Man kann noch etwas dazu lernen, muss ich sagen. Es ist - entschuldigung - das versauteste Stück, was ich jeh auf der Bühne gesehen habe". Und ein Besucher sagt: "Ich bin total glücklich. Es tat auch mal gut, so einen Abend voller Leichtigkeit zu sehen, trotz des eigentlich schweren Themas." Ein paar kritische Stimmen gab es auch.

Am Ende gab es viel Jubel und einhelliges Lob für die Schauspieler. Das Stück ist aber nicht jedermanns Sache.

Kammerspiele: Schauspieler im Ganzkörpereinsatz Darf man mit seinem Schauspielkollegen Sex haben, wenn die Rolle es vorschreibt? Diese Frage stellen sich die Protagonisten in "Ganzkörpereinsatz" an den Kammerspielen Hamburg. Ein großer Erfolg.

