Hannovers neue Intendantinnen: "Eine sehr glückliche Wahl"

Zur Spielzeit 2019/2020 gibt es einen Doppelintendatenwechsel an Staatsoper und Schauspiel in Hannover: Intendantin der Staatsoper Hannover wird Laura Berman, das Schauspiel Hannover wird von Sonja Anders geleitet. Beide werden für fünf Spielzeiten als Geschäftsführerinnen bestellt. Die niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur, Gabriele Heinen-Kljajic, ist absolut überzeugt von den beiden Frauen.

Frau Heinen-Kljajic, zwei Intendantinnen - ist das per se schon ein Statement?

Gabriele Heinen-Kljajic: Das ist eine interessante Frage. Wenn wir zwei Männer genommen hätten, würde die Frage gar nicht aufkommen. Es ist wirklich reine Bestenauslese. Wir haben über viele Monate gesucht, haben viele Gespräche geführt, haben uns Sachen angeschaut, haben auch über den deutschsprachigen Raum hinweg gesucht - und am Ende waren Frau Berman und Frau Anders die klaren Erstplatzierten. Deshalb konnte auch der Aufsichtsrat unserem Vorschlag mit einem einstimmigen Votum folgen.

Laura Berman, Jahrgang 1959, ursprünglich aus den USA stammend, ist Operndirektorin am Stadttheater in Basel, bringt viel Erfahrung mit als Dramaturgin aus Wien und aus München. Was qualifiziert sie für den Job an der Staatsoper in Hannover?

Heinen-Kljajic: Frau Berman ist zum einen sicherlich davon geprägt, dass sie einen sehr internationalen Background hat, der sich immer wieder in ihrer Arbeit gefunden hat. Sie ist bestens international vernetzt. Sie ist jemand, der auf der einen Seite durchaus die Aufführung von Klassikern in der Oper zu schätzen weiß - sie ist großer Verdi-Fan, auch barocke Opern sind ihr durchaus sehr nahestehend. Sie ist aber auch jemand, der sehr offen ist für Zeitgenössisches, und ich glaube, das ist, gerade wenn man das Gewinnen neuer Publikumsschichten, neuer Altersgruppen im Auge hat, durchaus sehr wichtig. Von daher ist sie für die Oper erste Wahl. Ich glaube, dass es einem Opernhaus wie in Hannover ganz gut tut, wenn mal jemand das Haus leitet, der viel von der Welt gesehen hat und viele Impressionen, viele Kulturen von außerhalb Deutschlands mit hierher bringt.

Was soll sie denn anders machen als Michael Klügl, der immerhin seit 2006/2007 amtiert und dem Haus seinen Stempel aufgeprägt hat?

Heinen-Kljajic: Das wäre eine Frage, die man vor allem Frau Berman stellen muss, wenn sie sich überlegt hat, wie sie im ersten Spielplan dann tatsächlich startet. Herr Klügl hat zweifelsohne hervorragende Arbeit geleistet, alleine was die Besucherzahlen angeht, hat er immer ein Gespür dafür gehabt, was das Publikum interessiert.

Aber es ist auch deshalb in der Theaterwelt gute Tradition, immer wieder Intendantenwechsel zu haben, weil es manchmal auch wichtig ist, einen anderen Wind in die Häuser zu bekommen. Ich glaube schon, dass Frau Berman, die ja in ihrer Berufsbiografie sehr stark vom Tanz geprägt ist, jemand ist, der durchaus bereit ist, mal über die Spartengrenzen hinweg Projekte zu denken und zu machen. Das war übrigens auch ein Moment, was wir bei beiden Intendanten immer wieder als Kriterium abgefragt haben: Können Sie sich vorstellen, auch spartenübergreifend, auch über die beiden Häuser hinweg, gemeinsam zu arbeiten? Sei es, dass man in einer Spielsaison mal einen ähnlichen oder gleichen thematischen oder inhaltlichen Schwerpunkt setzt, aber sei es auch, dass man mal gemeinsam etwas auf die Bühne bringt. Das ist immer eine große Herausforderung, aber beide, Frau Berman und Frau Anders, haben auch Lust dazu. Wenn man sich anschaut, was Frau Berman im Moment in Basel macht, jemand, der beispielsweise Tanz und Oper sehr gut zusammen denken kann.

Die Vita von Frau Berman steht für Lust am Experiment. Sie wissen ja, dass diese Wahl vielleicht nicht alle zufrieden stellt. Die Bürgerinitiative Opernintendanz, die sich ohnehin mehr Transparenz im Findungsverfahren wünschte, hatte gefordert: nicht noch ein dritter Intendant, der das Publikum aus dem Saal treibt. Von Freude am Musiktheater war die Rede, davon, dass es einen respektvollen Umgang mit den Werten unserer Theaterkultur geben müsse. Was sagen Sie nun dieser Initiative?

Heinen-Kljajic: Ich sage dieser Initiative, dass sie mit Frau Berman eine wunderbare Intendantin bekommen wird, die gerade das Moment der Lust und der Freude an der Oper mit Sicherheit aufs Beste bedienen wird.

Sonja Anders, 1965 in Hamburg geboren, ist momentan Chefdramaturgin am Deutschen Theater in Berlin. Sie ist langjährige Weggefährtin des dortigen Intendanten Ulrich Khuon, mit dem sie schon am Thalia Theater in Hamburg zusammenarbeitete. Eine Intendanz hat sie bisher nicht bekleidet. Erklären Sie uns diese Wahl noch ein bisschen genauer?

Heinen-Kljajic: Sie ist immerhin im Moment am Deutschen Theater Berlin Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin. Sie hat mit ihrer Arbeit das künstlerische Profil des Deutschen Theaters in den letzten Jahren maßgeblich mitbestimmt. Auch Frau Anders ist jemand, die bestens vernetzt ist, die mit vielen bekannten Regisseuren zusammengearbeitet hat, die auch die internationale Zusammenarbeit zu schätzen weiß, die zum Beispiel letztes Jahr in Berlin ein großes Projekt mit Südkorea gemacht hat, die gerade auch das Thema Öffnung der Häuser, rein in die Stadt gehen, neues Publikum ansprechen sehr in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellt. Und die eben auch einerseits die Klassiker bedient, aber auch Neuem und Zeitgenössischem aufgeschlossen ist. Und auch Frau Anders ist sehr daran interessiert, dieses Zusammendenken von Oper und Schauspiel mit anzugehen. Von daher ist es auch in der Kombination Frau Berman und Frau Anders eine sehr glückliche Wahl, die wir treffen konnten.

Gerade die Schauspielhäuser haben sich in jüngerer Vergangenheit wieder sehr stark politisch definiert. Lars-Ole Walburg, der amtierende Intendant, würde sich sicherlich auch als einen politischen Intendanten beschreiben. Wäre Ihnen das wichtig, dass Sonja Anders auch dieses Element im Vordergrund hält, dass Schauspiel in einer Stadt wie Hannover politisch Stellung bezieht?

Heinen-Kljajic: Ich glaube, dass Theater immer die Aufgabe hat, auch politisch Stellung zu beziehen. Ich glaube aber auch - das hat sie auch in der Pressekonferenz deutlich gemacht -, dass Frau Anders durchaus den Anspruch hat, eine politische Dramaturgin bzw. Schauspielfrau zu sein, dass sie es anders machen wird. Ich glaube, sie wird es emotionaler angehen. Ich glaube, dass Frau Anders sehr stark Schauspiel und Theater über die klassischen Emotionen "Freude", "Wut", "Enttäuschung" denkt. Von daher wird sie vielleicht einen anderen Zugang zu politischen Fragestellungen finden, als Lars-Ole Walburg das zurzeit macht. Aber es wird mit Sicherheit kein unpolitisches Theater werden.

Martin Kušej, Michael Thalheimer, Stephan Kimmig, viele andere mehr tauchen in der Vita von Sonja Anders in der Rubrik Zusammenarbeit auf. Hoffen Sie ein bisschen auch auf den Glanz solcher Namen für Hannover?

Heinen-Kljajic: Das dürfen wir erwarten, dass mit der Intendanz von Frau Anders auch solche Regisseure nach Hannover kommen werden. Sie hat mit all diesen Regisseuren eng und vor allen Dingen erfolgreich zusammengearbeitet. Ich bin sicher, dass es ab der Spielzeit 2019/2020 viele Produktionen geben wird, in denen wir auch diese Namen wiederfinden werden.

Das Interview führte Ulrich Kühn.

