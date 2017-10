Stand: 25.10.2017 10:37 Uhr

Colson Whitehead liest in Hamburg

Dies ist das Buch der Stunde: In einer Zeit, in der alle Welt über Amerika, sein offenbar ungeklärtes Verhältnis zur eigenen Geschichte und seinen schier unüberwindlichen Rassismus diskutiert, erscheint Colson Whiteheads phänomenaler Roman "Underground Railroad" in deutscher Übersetzung. Er erzählt von Sklaverei und Menschenschinderei auf den Baumwollplantagen von Georgia - und vom nahezu phantastischen Traum, in die Freiheit zu fliehen.

Gekrönt mit einem Pulitzerpreis

Ein Buch, das Erfolg hat - es wurde mit dem Pulitzer Preis 2017 ausgezeichnet - und anscheinend auch Wirkung: "Ganz am Anfang", erzählt Whitehead, "als das Buch gerade erschienen war, sagte eine ältere weiße Dame, dass es sie mitfühlender gemacht habe. Was vielleicht nicht überraschend ist, aber schön zu hören. Wir können alle mehr Mitgefühl brauchen."

Moderation: Jan Ehlert.

Deutscher Text: Helene Grass.

Die Aufzeichnung des Abends hören Sie am 14. Januar 2018 in der Sendung Sonntagsstudio.

Kartenverkauf: Karten ab 15.9. an den VVK-Stellen, in der Buchhandlung Samtleben, bei der Hotline 0180.60 15 729 sowie ggfs. an der Abendkasse. Mitglieder des Literaturhaus e.V. können ab 11.9. unter T 040.22 70 20 11 buchen. Hinweis: Inhaber der NDR Kultur Karte erhalten im VVK als auch an der Abendkasse 4 Euro Rabatt.



Der Einlass beginnt um 19 Uhr. In meinen Kalender eintragen

