Die Deiche brechen

Sonnabend, 17. Februar, 0.14 Uhr:

In Hamburg-Neuenfelde bricht der erste Deich. Eine Viertelstunde später sind an mehr als 20 Stellen im Süderelbegebiet die Deiche kaputt. Einige Kraftwerke sind überflutet, in weiten Teilen der Stadt fällt der Strom aus, Hamburg liegt im Dunkeln. In Wilhelmsburg fließt Wasser in eine tief liegende Kleingartenkolonie. Hier leben - wie in anderen elbnahen Stadtteilen - auch 17 Jahre nach Kriegsende noch viele Menschen in provisorischen Unterkünften. Die wackeligen Häuschen werden überflutet oder mitgerissen.

Am Ruderverein Wilhelmsburg steht das Wasser schon auf Höhe der Fenster, drinnen sitzt Familie Hermann.