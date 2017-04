Warum Menschen auf Hartz IV verzichten

Anspruch auf Hartz IV haben all jene Menschen im Alter zwischen 15 und 65 beziehungsweise 67 Jahren, die nicht in der Lage sind, alleine für ein Leben unter Minimalbedingungen aufzukommen. Voraussetzung ist zudem, dass der Antragsteller mindestens drei Stunden am Tag unter normalen Bedingungen arbeiten kann - sprich: erwerbsfähig ist.