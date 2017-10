Die schwierige Partnersuche im Netz

Neue Liebe per Mausklick?

Eine neue Liebe finden - ganz unkompliziert per Mausklick im Internet. So versprechen es viele Anbieter von Online-Partnerbörsen. Doch ist es wirklich so einfach?

Zwei Frauen gehen im Netz auf Männerjagd: Rebecca (37 Jahre, alleinerziehend) und Sabine, Mutter von drei erwachsenen Kindern. Die 61-Jährige ist vor zwei Jahren bei ihrem Ehemann, mit dem sie 35 Jahre verheiratet war, ausgezogen. Beide wünschen sich einen neuen Partner. Die junge Frau, um eine Familie zu gründen; die ältere, um mit jemandem zu reisen und etwas zu unternehmen.

Während Rebecca sich schon öfter übers Internet verliebt hat, ist die Online-Partnersuche für Sabine neues Terrain. Rebecca und Sabine sind zwei mutige Frauen, denn sich in der Öffentlichkeit als "Suchende an der Resterampe" zu zeigen, ist für viele Menschen in ihrer Situation undenkbar: Keinen im realen Leben abzubekommen und deshalb auch noch im Internet auf Suche gehen zu müssen, ist nach wie vor ein großes Tabu.

Online-Dating-Markt in Zahlen

