Das Helgoland-Experiment

Die Gastronomie auf Helgoland hat dem Feinschmecker eine seltene Delikatesse zu bieten: fangfrischen Hummer. Aber die Krustentiere vor der Hochseeinsel sind rar geworden. Nur noch 300 bis 500 Exemplare gehen den Fischern pro Jahr in die Körbe.

Einst lebten rund um dem Helgoländer Felssockel unzählige Hummer. Doch die Minen und Bomben des Zweiten Weltkrieges zerstörten Teile der unterseeischen Felsenlandschaft und nahmen damit zahlreichen Tieren ihren Lebensraum. Auch die Verschmutzung der Nordsee könnte dazu beigetragen haben, dass der Hummerbestand in der Deutschen Bucht vom Aussterben bedroht ist.

Einzelzimmer für die Baby-Hummer



















Nun soll mithilfe eines Projekts der Bestand der Hummer gerettet werden: Junghummer sollen ausgewildert werden und sich in einem Offshore-Windpark ansiedeln. Die Artenschutzmaßnahme sei bisher einmalig, meint der Umweltwissenschaftler Dr. Roland Krone aus Bremerhaven. Er ist Forschungstaucher und spezialisiert auf Bodentiergemeinschaften an Wracks und Offshore-Anlagen in der Nordsee. Vor der Auswilderung muss er mit seinem Team die Unterwasserfauna und den Fischbestand im Windpark gründlich überprüfen. Denn wenn es dort zahlreiche sogenannte Fressfeinde gibt, wäre das Hummerprojekt von Anfang an gefährdet.

NDR Reporter Stefan Weiße und sein Kamerateam haben nach langen Vorbereitungen die Genehmigung erhalten, Taucheinsätze, Probefänge und die anvisierte Auswilderung im Windpark zu drehen. Erst nach einem mehrtägigen Sicherheitstraining durfte der Autor das Forscherteam zum Offshore-Park begleiten.

