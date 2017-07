Stand: 22.07.2017 19:10 Uhr

Görges kämpft sich ins Finale von Bukarest

Julia Görges steht beim mit 250.000 Euro dotierten WTA-Turnier in Bukarest im Finale. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe besiegte am Sonnabend Lokalmatadorin Ana Bogdan mit 3:6, 6:2, 6:4. Im Finale des Sandplatzturniers trifft Görges am Sonntag auf die an Position sieben gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu. Für Fed-Cup-Spielerin Görges, die zum achten Mal in ihrer Karriere in einem Finale der WTA-Tour steht, ist es bereits die zweite Endspielteilnahme im Jahr 2017. Am 25. Juni unterlag sie auf Mallorca gegen die Lettin Anastasija Sevastova. Von sieben Finals gewann die Weltranglisten-45. nur zwei.

