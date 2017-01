Der Gasverbrauch wird in zwei unterschiedlichen Einheiten gemessen. Während der Gaszähler Kubikmeter (m³) anzeigt, arbeiten Vergleichsportale mit der Einheit Kilowattstunde (kWh). Auf Rechnungen finden sich meist beide Angaben.



Die Umrechnung von m³ in kWh berücksichtigt den Brennwert verschiedener Gassorten. Als ungefähren Wert kann man mit 10 rechnen: 1.000 Kubikmeter entsprechen also ungefähr 10.000 Kilowattstunden.