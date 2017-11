Tipico

"Der Kaffeeautomat im besagten Tipico Shop, den Sie besucht haben, wird vom Dienstleister BOGDOL Automaten-Catering-Service GmbH, Hamburg, zur Verfügung gestellt und betreut. Der Dienstleister bietet ein Full-Service-Angebot an. Das beinhaltet die Aufstellung, Wartung und auch die Reinigung der Automaten. Dabei hält sich der Dienstleister an die gesetzlichen Vorschriften und führt über die Tätigkeiten am Automat entsprechend Buch (nach HACCP-Vorschriften). Die Reinigung der Automaten erfolgt zwei Mal pro Woche (ebenso vorgeschrieben). Den Mitarbeitern des Tipico Shops ist es technisch weder möglich, noch sind sie dazu befugt, diese Tätigkeiten für den Dienstleister zu übernehmen. Wir haben mit dem Unternehmen umgehend den Kontakt aufgenommen, um den getesteten Automaten sofort überprüfen zu lassen. Die Temperatureinstellung am besagten Gerät wurde daraufhin korrigiert. Der Dienstleister hat uns darüber hinaus zugesichert, dass alle weiteren durch die Firma bereit gestellten Heißgetränkeautomaten nun ebenfalls überprüft werden.In jedem Fall liegt es in unserem gemeinsamen Interesse, unseren Kunden stets einwandfreie Heißgetränke anzubieten, bezogen auf Service, Qualität und Hygiene."