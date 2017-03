Chili con carne

Zutaten (für 6 Portionen):

350 g schwarze Bohnen

800 g (aus der Schulter) Rindfleisch

4 Zwiebeln

2 rote Pfefferschoten

2 Zehen Knoblauch

8 EL Öl

2 Fleischtomaten

3 TL Mole-Gewürzmischung

Salz

300 g Schmand

Bohnen in einer Schüssel mit reichlich kaltem Wasser bedeckt 24 Stunden einweichen. In einem Topf mit kochendem Wasser nach Packungsanweisung circa 1,5 Stunden weich garen.



Rindfleisch von dicken Sehnen befreien und in etwa 1,5 cm große Würfel schneiden. Zwiebeln halbieren, Pfefferschoten halbieren, entkernen und in Streifen schneiden. Beides zusammen mit Knoblauch und 4 EL Öl im Blitzhacker fein zerkleinern.



4 EL Öl in einem Schmortopf erhitzen. Fleisch in 2 Portionen darin rundum hellbraun anbraten. Zwiebelmischung dazugeben und 2 Minuten mitbraten.



Tomaten vierteln und den Stielansatz herausschneiden. Ebenfalls im Blitzhacker zerkleinern. Zusammen mit 400 ml Wasser zum Fleisch geben. Mit der Mole-Gewürzmischung und Salz würzen. Zugedeckt 1,5 Stunden bei milder bis mittlerer Hitze schmoren.



Bohnen abgießen, abtropfen lassen und unter das Fleisch mischen. Mit etwas Schmand servieren.

Koch/Köchin: Tim Mälzer

Letzter Sendetermin: 11.03.2017