Gebratene Ananas mit Minz-Zucker

Zutaten (für 4 Personen):

½ frische Ananas

Olivenöl

20 frische Blätter Minze

2-3 EL Zucker

Die Ananas schälen, vierteln und den Mittelstrunk entfernen. Die Ananashälfte längs in 8 Scheiben schneiden. Das Olivenöl in einer beschichteten Pfanne erhitzen und die Ananasscheiben darin von allen Seiten 2-3 Minuten braten.



Die Minzblätter in kleine Stücke zupfen und mit dem Zucker in einen Mörser geben. Die Zutaten solange mörsern, bis ein grünes Pulver entsteht. Den Minz-Zucker mit in die Pfanne geben und die Ananasscheiben darin wälzen. Die Pfanne sofort vom Herd nehmen, da der Zucker sonst anbrennt. Dazu passt Vanille-Eis.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 02.04.2017