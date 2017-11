Strammer Max

Zutaten (für 2 Personen)

6 kleine Strauchtomaten

1 Stange Lauchzwiebeln

2 Scheiben kräftiges Mischbrot

6 Scheiben hauchdünner Katenschinken

Etwas frisch gemahlener Pfeffer

6 Eier

etwas Olivenöl

Zum Anbraten: Butter

3 EL Mixed Pickles

3 EL Rapsöl

1 EL Apfelessig

1 halber TL Senf

etwas Honig

Das Mischbrot in großzügige, nicht zu dünne Scheiben schneiden. Den Zwiebellauch in feine Ringe, die Strauchtomaten je nach Geschmack in feine Scheiben oder Keile schneiden. Die Brotscheiben können getoastet oder mit ein wenig Butter in der Pfanne geröstet werden. Sehr frisches Brot kann auch pur genossen werden.



Die Brotscheiben mit den vorbereiteten Tomaten und Zwiebeln belegen, Olivenöl darüber träufeln und mit etwas frisch gemahlenem Pfeffer abschmecken.



Den Katenschinken in einer heißen Pfanne kurz anbraten und die Brote damit belegen. Anschließend sechs Spiegeleier zubereiten und auf die Brote geben.



Zum Anrichten noch eine Vinaigrette aus fein gehackten Mixed Pickles, Essig, Öl, Senf und Honig herstellen und nach Bedarf mit etwas Pfeffer abschmecken.



Alternativ kann anstelle des Schinkens auch Fisch oder Käse verwendet werden. Gebratene Pilze passen ebenfalls sehr gut auf die herzhaften Brote.

Koch/Köchin: Lars Degner

Letzter Sendetermin: 12.11.2017