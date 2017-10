Heidschnuckenmedaillons mit Wacholdersahne und Püree

Zutaten für das Fleisch (für 4-6 Personen):

1 (mit Knochen, ca. 1,2 -1,5 kg) Heidschnuckenrücken

alternativ: 1 Lammrücken

1 Zweig Rosmarin

1 Zweig Thymian

3-4 Blätter Salbei

1 EL Wacholderbeeren

1 Zehe Knoblauch

2 Tomaten

Butterschmalz

Olivenöl

Pfeffer

Salz

Zunächst die Soße vorbereiten (siehe unten).



Dann das Fleisch vom Heidschnuckenrücken lösen. Unter dem Rücken befinden sich noch kleine Filets. Die Filets ebenfalls auslösen und mit den Medaillons braten oder für andere Gerichte zurücklegen. Die Knochen in Stücke teilen.



Das Fleisch von Sehnen und Häuten befreien, in 5-6 cm große Medaillons schneiden und leicht salzen. Olivenöl und Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Medaillons von beiden Seiten goldbraun anbraten. Ein paar Kräuter, angedrückte Wacholderbeeren und eine Knoblauchzehe dazugeben. Die Hitze reduzieren und die Medaillons 4-5 Minuten braten, dabei immer wieder mit dem Bratensaft begießen. Sie sollten im Kern eine Temperatur von etwa 54-56 Grad haben, dann sind sie innen noch rosa und schön saftig. Die Medaillons aus der Pfanne nehmen und warm stellen.



Die Tomaten teilen, entkernen und das Fruchtfleisch in Würfel schneiden. In die Pfanne geben und im Bratensud kurz erhitzen.

Zutaten für die Soße:

Knochen vom Heidschnuckenrücken

¼ l Weißwein

¼ l Wasser

¼ l Sahne

1 Suppenbund

2 Zwiebeln

2 EL Tomatenmark

2 EL Wacholderbeeren

Pfeffer

Salz

Zuerst die Wacholdersahne aufsetzen. Dafür Suppenbund und Zwiebeln putzen und das Gemüse in Stücke schneiden. Butterschmalz und Olivenöl in einer hohen Pfanne oder einem Schmortopf erhitzen. Die Knochen im Fett rösten, Gemüse und Zwiebeln hinzufügen und ebenfalls etwas anbraten.



Das Tomatenmark unterrühren, Weißwein und Wasser hinzufügen. Den Fond kurz aufkochen, die Hitze reduzieren und die Sahne angießen. Die Wacholderbeeren etwas andrücken und zum Fond geben. Mit etwas Salz und Pfeffer würzen und alles bei milder Hitze etwa 80-90 Minuten köcheln lassen.



Den Fond durch ein Sieb gießen und die Zutaten auffangen. Die Soße noch etwas reduzieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Wer mag, kann die Soße noch mit Mehlbutter leicht binden. Dafür Mehl und weiche Butter zu gleichen Teilen verkneten und nach und nach zur Soße geben, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

Zutaten für das Kartoffelpüree:

1 kg halbfest oder mehlig-kochende Kartoffeln

100 g Butter

¼ l Milch

Salz

Muskatnuss

Die Kartoffeln schälen und in Salzwasser kochen. Abgießen und etwas ausdampfen lassen. Die Butter in einem Topf erhitzen. Sobald sie schäumt, sich braun färbt und leicht nussig duftet, vom Herd nehmen. Die Milch erwärmen. Die Kartoffeln zerstampfen oder durch eine Kartoffelpresse drücken. Nach und nach Milch und Butter unterrühren, bis das Püree eine geschmeidige Konsistenz hat. Zum Schluss das Püree nochmals mit dem Schneebesen locker aufschlagen und mit Salz sowie Muskatnuss würzen.



Die Medaillons auf Teller legen und mit Tomatenwürfeln, Wacholdersahne und Kartoffelpüree servieren.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 01.10.2017