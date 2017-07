Orangen-Avocado-Tiramisu

Zutaten (für 4 Personen):

100 g Buchweizen

1,5 EL Honig

2 reife Avocados

3-4 Orangen

Buchweizen in einer Pfanne ohne Fett anrösten, dann 1 EL Honig hinzugeben und karamellisieren lassen. Diese Mischung sofort auf einem Stück Backpapier verteilen und auskühlen lassen.



Orangen schälen. In Scheiben schneiden und dem Durchmesser der Gläser, in denen das Tiramisu serviert wird, genau anpassen. Saft und Stückchen dabei auffangen.



Den restlichen Honig in dem Orangensaft auflösen. Avocados halbieren, Kerne herausheben, Schale abziehen und das Fruchtfleisch mit dem Saft pürieren.



Nun im Wechsel Avocado-Creme und Orangenscheiben in vier Gläser schichten, dabei mit den Orangen beginnen und mit der Creme enden, dazwischen immer etwas Buchweizen streuen. Mit dem Buchweizenkrokant garnieren.

Letzter Sendetermin: 24.07.2017