Kokos-Hühnersuppe mit Ingwer

Zutaten (für 4 Personen):

1 kleines Huhn

Salz

1 Zwiebel

1 Zehe Knoblauch

3 Frühlingszwiebeln

1 Dose Kokosmilch

200 g Zuckererbsen

200 g Blattspinat

200 g Champignons

1 nussgroßes Stück Ingwer

1 Chilischote

1-2 EL Zitronensaft

Das Huhn waschen, Zwiebel und Knoblauch abziehen, mit dem Huhn in 1,2 l Wasser etwa 1 Stunde köcheln lassen.



Inzwischen das Gemüse waschen und putzen. Frühlingszwiebeln in etwa 4cm lange dünne Streifen schneiden. Zuckererbsen schräg halbieren. Spinat in fingerdicke Streifen schneiden. Pilze vierteln. Ingwer schälen und fein würfeln. Chili in kleine Ringe schneiden, dabei nach Geschmack die scharfen Samen entfernen.



Das Huhn aus der Suppe heben, auslösen und in mundgerechte Stücke teilen. Die Brühe absieben und mit Kokosmilch aufkochen. Gemüse, Ingwer und Chili zur Suppe geben. Einmal aufkochen lassen. Hühnerfleisch einlegen und die Suppe mit Salz und Zitronensaft abschmecken.

Variante:

Schneller geht es, wenn man kein ganzes Huhn verwendet, sondern nur circa 300 g Hähnchenbrustfilet in Streifen mit dem Gemüse in einem Mix aus Kokosmilch und Gemüsebrühe etwa 5 Minuten ziehen lässt. Die Suppe schmeckt mit Kaffirlimettenblättern besonders gut. Als Gemüseeinlage eignen sich auch grüner und weißer Spargel.

Letzter Sendetermin: 24.07.2017