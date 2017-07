Schwäbischer Zwiebelrostbraten

Zutaten für den Braten (für 4 Personen):

4 dünne (mit Fettrand) Rumpsteaks

Salz

Pfeffer

1 Zweig Thymian

1 Zweig Rosmarin

Butterschmalz

2 EL Balsamico-Essig

2 EL Wasser

2 EL Weißwein

Die Fettränder der Rumpsteaks mehrmals einschneiden. Butterschmalz und Kräuter in eine Pfanne geben und erhitzen. Die Fleischscheiben in die Pfanne geben und etwa ½ Minute von beiden Seiten scharf und goldbraun anbraten. Die Steaks salzen und pfeffern, dann aus der Pfanne nehmen und den Bratensatz mit Balsamico-Essig, Wasser und Wein ablöschen. Den Sud kurz aufkochen und zu den Zwiebeln geben. Anschließend die Rumpsteaks in den Zwiebelsud legen und 5 Minuten bei milder Hitze ziehen lassen. Sie sollten im Kern noch rosa und nicht durchgebraten sein.

Zutaten für die Zwiebelsoße:

6 mittelgroße Haushaltszwiebeln

Salz

Zucker

1 Prise Kümmel

0,2 l Wasser

0,1 l Weißwein

Butterschmalz

1 Bund Petersilie

Die Zwiebeln schälen, halbieren und in feine Lamellen schneiden. Butterschmalz in einer hohen Pfanne erhitzen und die Zwiebeln darin glasig und farblos andünsten. Nun die Hälfte Wein und Wasser angießen und die Zwiebeln bei mittlerer Hitze mindestens 15 Minuten schmoren lassen. Während der Garzeit den Rest der Flüssigkeiten hinzufügen und die Zwiebel mit Kümmel, Salz und Zucker würzen. Unbedingt eine Garprobe machen. Die Zwiebeln sollten gar sein, aber noch etwas Biss haben.

Zutaten für das Kartoffel-Püree:

1 kg Kartoffeln

0,2 l Sahne

50 g Butter

Muskat

Salz

Die Kartoffeln kochen, dann abgießen und mit Sahne und Butter zu einem geschmeidigen Püree verarbeiten. Das Püree mit Salz und Muskat würzen.



Wie folgt anrichten: Die Steakscheiben mit reichlich Zwiebeln, Soße und Kartoffelpüree auf Teller geben, dann alles mit gehackter Petersilie bestreuen.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 14.07.2017