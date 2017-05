Gebratener Spargel mit Sprossen und Ingwer

Zutaten (für 4 Personen):

800 g weißer Spargel

250 g grüner Spargel

100 g Zwiebeln

60 g Sonnenblumenöl

4 Zehen Knoblauch

1 Schote Chili

12 (Roma-) Kirschtomaten

40 g Ingwer

150 ml Sojasoße

40 g Austernsoße

250 g Katenschinken

½ Bund Koriander

Salz

aus der Mühle: Pfeffer

Den weißen Spargel schälen und schräg in gefällige Stücke schneiden. Den grünen Spargel nur im unteren Drittel schälen und ebenfalls in gefällige Stücke schneiden. Die Kirschtomaten schräg halbieren. Die Zwiebeln pellen und in feine Streifen schneiden. Den Knoblauch pellen und in feine Scheiben schneiden. Den Ingwer schälen und grob schneiden. Den Koriander waschen und abtropfen lassen. 12 Koriander-Blätter zupfen und den restlichen Teil fein schneiden.



In einer Wokpfanne das Sonnenblumenöl erhitzen, den Spargel hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und 2-3 Minuten braten. Zwiebeln, Knoblauch und Chili hinzufügen und 1-2 Minuten mitgaren lassen. Kurz bevor der Spargel gar ist, die Kirschtomaten hinzufügen und ebenfalls garen. Alles mit Soja- und Austernsoße ablöschen. Zum Schluss Erbsensprossen und Ingwer hinzugeben und kurz in der Pfanne schwenken. Mit geschnittenem Koriander, Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten:

Alle Zutaten im Wok oder Bastkörbchen servieren. Den Katenschinken kurz vor dem Servieren in lockeren Scheiben obenauf legen. Mit Korianderblättchen garnieren.

Koch/Köchin: Heinz Wehmann

Letzter Sendetermin: 08.05.2017