Kopfsalatsuppe mit Garnelen

Zutaten (für 4-6 Personen):

1 Kopfsalat

10 Blätter Bärlauch

½ Bund Petersilie

0,1 l süße Sahne

1 Becher Schmand

20 rohe Garnelen

1 Limette

Muskatnuss

Salz

Zutaten für den Suppenansatz:

1 Haushaltszwiebel

3 Frühlingszwiebeln

2 Knoblauchzehen

1 Kartoffel

1,5 l Gemüsebrühe

1 Schinkenschwarte

Salz

Prise Zucker

Olivenöl

Für den Suppenansatz Zwiebeln, Knoblauch und Kartoffeln putzen und in kleine Würfel schneiden. Olivenöl in einem Topf erhitzen und die vorbereiteten Zutaten farblos anschwitzen. Nun die Brühe und die Schinkenschwarte hinzufügen und alles leicht salzen und zuckern. Den Suppenansatz 30 Minuten köcheln lassen. Dann die Schwarte entfernen und alles mit dem Mixstab pürieren.



Den Kopfsalat in Stücke zupfen und die Stiele vom Bärlauch und der Petersilie entfernen. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und Kopfsalat, Bärlauch und Petersilie andünsten, bis Salat und Kräuter zusammenfallen. Dabei etwas Brühe, Salz und eine Prise Zucker hinzufügen. Diese Masse in eine Schüssel füllen und mit etwas Brühe sehr fein pürieren. Die Masse nochmals mit Salz und Muskat abschmecken und zum Suppenansatz geben.



Die Suppe erwärmen, dann Sahne und Schmand unterrühren. Die Suppe mit einem Pürierstab mixen und aufschäumen. Garnelen putzen und in Olivenöl braten. Dabei salzen, pfeffern und etwas zuckern. In der Suppe servieren.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 28.04.2017