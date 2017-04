Eierlikör à la Isabel Eulenstein

Zutaten für circa 1,2 Liter:

8 Eigelb

375 ml Kondensmilch

250 ml weißer Rum

250 g Puderzucker

1 Päckchen Vanille-Zucker

Das Eigelb zusammen mit dem Vanillezucker in einer Metallschüssel schaumig schlagen. Langsam den Puderzucker, die Kondensmilch und den Rum unterrühren. Das Ganze in einem Wasserbad langsam erhitzen. Dafür am besten einen kleineren Topf in einen größeren Topf stellen. Dabei immer wieder mit dem Mixer oder einem Schneebesen umrühren, bis es dickflüssig wird. Das dauert circa 6 Minuten. Ganz wichtig: Der Eierlikör darf dabei auf keinen Fall kochen!



Als Nächstes den noch warmen Eierlikör mit einem Trichter in Flaschen abfüllen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Flaschen nicht ganz voll sind. Der Eierlikör wird nach dem Abkühlen noch fester und muss häufig noch mit Milch oder Rum wieder etwas flüssiger gemacht werden.



Gut verschlossen hält sich der Eierlikör im Kühlschrank etwa 4 Wochen.



Tipp: Wer den Eierlikör etwas milder mag, reduziert einfach die Menge an Rum.

Koch/Köchin: Isabel Eulenstein

Letzter Sendetermin: 11.04.2017