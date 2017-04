Lammschulter vom Blech mit Bohnengemüse

Zutaten für das Fleisch (für 4 Personen):

1,7 kg Lammschulter

alternativ: 2 Stück (je 800 g) Milchlammschulter

80 g Butter

300 g Kartoffeln

1 Knolle frischer Knoblauch

250 g Schalotten

80 g Olivenöl

20 rote Kirschtomaten

2 Zweige Rosmarin

2 Zweige Thymian

Salz

Die Lammschulter vom Fleischer hohl auslösen lassen, d.h. nur den unteren Knochen stehen lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen und in Form binden. Die Kartoffeln mit der Schale waschen, abtrocknen und schräg in gefällige Stücke schneiden. Die Schalotten pellen und je nach Größe halbieren. Den frischen Knoblauch im Ganzen in Spalten schneiden. Die Kirschtomaten waschen, abtrocknen und schräg halbieren.



Die Lammschulter mit 1 EL Butter in einer Pfanne von allen Seiten anbraten und herausnehmen. Kartoffeln, Schalotten und Knoblauch in der restlichen Butter anbraten und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Gemüse auf einem Backblech verteilen und die Lammschulter darauf platzieren. Circa 25 Minuten bei 170 Grad (Ober-Unterhitze) im Ofen garen. Zwischendurch etwas Wasser oder Brühe hinzugeben und immer wieder mit Bratfett glacieren. 10 Minuten vor Garende Kirschtomaten, Kräuter und Olivenöl auf dem Backblech verteilen.



Wenn die Lammschulter eine Kerntemperatur von 52 Grad (mit einem Fleischthermometer überprüfen) erreicht hat, herausnehmen und noch mindestens 10 Minuten ruhen lassen. Das Fleisch zusammen mit dem Gemüse servieren.

Zutaten für das Gemüse:

150 Risina-Bohnen

nach Geschmack: 450 ml Fond

3 Schalotten

30 g Butter

80 g Chorizo

Salz

Pfeffer

Kräuterbund aus Rosmarin, Thymian und Bärlauch

Die Bohnen in Wasser einweichen. Die Schalotten pellen und in feine Würfel schneiden. Die Chorizo fein würfeln. Die Schalottenwürfel in Butter anschwitzen. Das Ganze mit dem Fond ablöschen, die Bohnen in einem Sieb abtropfen lassen und in den Fond geben. Alles circa 20 Minuten ziehen lassen. Zum Schluss die Chorizo-Würfel hinzugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit dem Kräuterbündchen dekoriert servieren.

Koch/Köchin: Heinz Wehmann

Letzter Sendetermin: 10.04.2017