Eierlikör-Torte mit Preiselbeeren

Zutaten für den Teig:

65 g Öl

125 g Zucker

6 Eigelb

125 g Mandelblättchen

125 g gehackte Mandeln

125 g Schokoraspel

1-2 EL Mehl

1 ½ TL Backpulver

2 TL brauner Rum

Die Eier trennen. Öl, Zucker und Eigelb gut verrühren. Mandeln, Schokoraspel, Mehl, Backpulver sowie Rum vermischen und unter die Eimasse heben. Den Eischnee schlagen und ebenfalls unterheben. Den Teig in eine Springform (30 cm Durchmesser) füllen und 30 Minuten bei 180 Grad Umluft backen. Abkühlen lassen und den Boden einmal waagerecht teilen.

Zutaten für den Belag:

1 Glas Preiselbeeren

1,3 l Sahne

ca. 4 cl Eierlikör

Den unteren Boden mit den Preiselbeeren bestreichen. Die Sahne steif schlagen und etwas davon auf die Preiselbeeren streichen. Den zweiten Boden auflegen und ebenfalls mit der Sahne bestreichen. Die restliche Sahne in einen Spritzbeutel füllen und den Rand damit dekorativ verzieren. Den Eierlikör als See in die Mitte gießen.

Letzter Sendetermin: 07.04.2017