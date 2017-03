Gebratene Tintenfische mit Kartoffelstampf

Zutaten für 4 Personen:

16 mittelgroße Calamari

1 scharfe Chilischote

1/2 Bund Schnittlauch

2 Zitronen

1 EL geriebener junger Knoblauch

4 Scheiben Frühstücksspeck

schwarzer Pfeffer

Meersalz

Olivenöl

Zutaten für den Kartoffelstampf:

6 Kartoffeln

2 EL Olivenöl

1 Prise Muskat

Meersalz

Wasser

Zunächst den Kartoffelstampf herstellen, da die Tintenfische nur eine kurze Garzeit haben. Dafür die Kartoffeln schälen und in grobe Stücke schneiden, dann mit etwas Salz, Muskat und Olivenöl in einen Topf geben. Die Kartoffeln zur Hälfte mit Wasser bedecken. Nun den Topf verschließen und die Kartoffeln 20 Minuten köcheln lassen. Eventuell noch etwas Wasser hinzufügen. Es sollte zum Schluss aber nur wenig Flüssigkeit übrig sein. Die Kartoffeln mit der Flüssigkeit grob zerstampfen und warm stellen.

Zubereitung der Tintenfische:

Die Tintenfisch wie folgt säubern: Zuerst den Kopf mit den daran hängenden Innereien aus den Tuben ziehen und die kleinen durchsichtigen Rückgrate entfernen. Die Köpfe unterhalb der Augen von den Innereien trennen, sodass die Tentakel noch zusammenbleiben. Die Tuben und Köpfe gründlich unter fließendem Wasser reinigen und trocknen.



Schnittlauch in feine Röllchen schneiden, die Chilischote entkernen und hacken. Den jungen Knoblauch am Knollenende anschneiden, dann reiben. Die Zitronen bis unter die Haut schälen und die Filets auslösen. Olivenöl in einer beschichteten Pfanne stark erhitzen und die Tintenfische darin anbraten. Dabei salzen und pfeffern. Schnittlauch, Zitronenfleisch und die Chilischote hinzufügen.



Die Tintenfische nur kurz braten, denn nach 2-3 Minuten sind sie bereits zart und gar. Parallel den Speck in Scheiben schneiden und ohne Fett in einer beschichteten Pfanne knusprig ausbacken. Kartoffelstampf auf Teller geben, dann mit Tintenfischen belegen und mit Sud begießen. Darauf die knusprigen Speckstreifen streuen und mit einer Prise schwarzem Pfeffer würzen.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 24.03.2017