Fregola-Risotto mit Ziegenkäse und Bärlauchöl

Zutaten für das Risotto (für 4 Personen):

135 g Fregola

100 ml trockener Weißwein

400 ml Geflügel- oder Gemüsefond

½ TL Steinpilzpulver

3 EL Butter

2 Schalotten

1 Zehe Knoblauch

150 g Kräuterseitlinge

16 Kirschtomaten

25 g Parmesan

25 g Olivenöl

250 g Ziegenfrischkäse

Salz

aus der Mühle: Pfeffer

Die Fregola waschen und abtropfen lassen. Schalotten pellen und würfeln. Knoblauch ebenfalls pellen und in feine Scheiben schneiden. Kräuterseitlinge schräg in gefällige Stücke schneiden und die Kirschtomaten schräg halbieren.



In einem Topf mit etwas Butter die Schalottenwürfel und den Knoblauch leicht anschwitzen. Die Fregola hinzugeben, leicht anschwitzen und mit Weißwein ablöschen. Den Fond nach und nach dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Ganze circa 16-18 Minuten garen. Nochmals abschmecken und zum Schluss Olivenöl, Steinpilzpulver und Parmesan unterrühren.



Die Kräuterseitlinge in einer Pfanne mit etwas Butter anbraten. Die halbierten Kirschtomaten dazugeben, mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Fregola-Risotto servieren.

Zutaten für das Bärlauchöl:

10 g Bärlauch

5 g Spinat

30 g Sonnenblumenöl

Essig

Bärlauch putzen, waschen und gut abtropfen lassen. Von dem Bärlauch 12 schöne Blätter aussuchen, zu kleinen Schleifen stecken und beiseitelegen. Restlichen Bärlauch und Spinat mit Öl mixen und durch ein Haarsieb passieren. Mit Essig, Salz und Pfeffer abschmecken.

Anrichten:

Das Risotto auf vorgewärmten Tellern verteilen. Den Ziegenfrischkäse in Nocken obenauf platzieren. Das Ganze mit dem Bärlauchöl und den Bärlauchschleifen garnieren.

Letzter Sendetermin: 27.03.2017