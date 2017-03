Coq au Vin (Huhn in Wein)

Zutaten (für 4 Portionen):

1 (etwa 1,5 kg) Bauernhuhn

1 Flasche (0,75 l) Rotwein

0,5 Liter Hühnerbrühe

150 g durchwachsener Speck

200 g frische Champignons

10 kleine Zwiebeln oder Schalotten

1 Knolle junger Knoblauch

1 kleine Möhre

1 Bund Petersilie

1 Lorbeerblatt

2-3 Zweige Thymian

Schwarzer Pfeffer

Salz

Olivenöl

Butterschmalz

30 g Butter

30 g Mehl

Das Huhn säubern und in 10 Teile zerlegen. Dafür Flügel und Keulen vom Rumpf trennen, dann die Keulen am Gelenk halbieren. Die Brust mit Knochen quer vom Rumpf schneiden und vierteln. Den übrigen Korpus in Stücke teilen.



Speck in feine Streifen schneiden, Zwiebeln oder Schalotten schälen und halbieren. Pilze putzen und in Scheiben schneiden, Knoblauchknolle halbieren. Die Möhre längs halbieren und mit einigen Zweigen Petersilie, Thymian und einem Lorbeerblatt zusammenbinden.



Die Hühnerteile salzen und pfeffern. Butterschmalz und Olivenöl in einen Schmortopf geben und erhitzen. Die Hühnerteile darin rundum goldbraun anbraten. Nun die Schalotten und den Speck hinzufügen und ebenfalls etwas rösten.



Brühe und Rotwein angießen. Das Kräuterbündel und die halbierte Knoblauchknolle in den Topf legen und alles etwas pfeffern. Den Topf verschließen und die Hühnerteile 1 Stunde bei mittlerer Hitze schmoren lassen.



Die Pilze putzen und in Scheiben schneiden. In einer Pfanne Olivenöl und Butterschmalz erhitzen und die Pilze einige Minuten braten. Dabei leicht salzen und pfeffern. Die gebratenen Pilze in den Schmortopf geben und mit den anderen Zutaten vermengen.

Koch/Köchin: Rainer Sass

Letzter Sendetermin: 20.03.2017